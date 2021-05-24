***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
24.05.2021 15:41
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kemalpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
21/05/2021
Açıklamalar
2021 yılı 1. dönem Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyannesi ekinde bağlı bulunduğumuz vergi dairesi müdürlüğüne sunulan ilgili döneme ait gelir tablosu ekte bulunmaktadır. Ekte sunulan gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937469
BIST
16:581.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,54
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.457
En Düşük
1.442
16:588,3886
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0268
|Açılış
|: 8,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
16:5810,2611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
16:58507,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,37
|Açılış
|: 507,71
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler16:58
|TRILC
|42,90
|113.688.710
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.501.341
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.604.849
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.114.791
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.737.509
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|21.206.263
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.569.360
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,30
|34.682.904
|% -8,61
|
|UZERB
|43,00
|81.927
|% -6,40
|
|GARAN
|8,07
|912.122.967
|% -1,10
|
|FENER
|33,50
|672.616.625
|% 6,62
|
|ASELS
|15,45
|660.557.347
|% 1,98
|
|KOZAL
|129,10
|591.658.377
|% 0,55
|
|KRDMD
|8,04
|563.708.936
|% 0,12
|
|TSKB
|1,40
|166.464.246
|% 2,19
|
|GARAN
|8,07
|912.122.967
|% -1,10
|
|KARSN
|4,94
|506.687.373
|% 2,07
|
|YKBNK
|2,16
|200.446.598
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|149.858.670
|% 0,51
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3870
|8,3886
|% -0,32
|
|Euro
|10,2544
|10,2611
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,8462
|11,9056
|% -0,22
|
|Frank
|9,3240
|9,3801
|% -0,13
|
|Riyal
|2,2310
|2,2422
|% -0,28
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|-2,28
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|3.361
|3.412
|21,00
|
|Tam
|3.337
|3.421
|12,94
|
|Yarım
|1.613
|1.655
|6,26
|
|Çeyrek
|809
|827
|3,13
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,75
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,03
|
|B. Petrol
|67,58
|67,58
|1,23
|
Seans Raporu
16:58
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17:11KRTEK
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