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***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

24.05.2021 15:41



***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kemalpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
21/05/2021
Açıklamalar

2021 yılı 1. dönem Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyannesi ekinde bağlı bulunduğumuz vergi dairesi müdürlüğüne sunulan ilgili döneme ait gelir tablosu ekte bulunmaktadır.  Ekte sunulan gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937469


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Tam 3.337 3.421 12,94  
Yarım 1.613 1.655 6,26  
Çeyrek 809 827 3,13  
Gümüş.Ons 27,73 27,75 0,17  
Gümüş Gr. 7,48 7,49 0,03  
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