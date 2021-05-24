***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-31.03.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteKemalpaşa Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme NedeniKurumlar Vergisi Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi21/05/2021Açıklamalar2021 yılı 1. dönem Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyannesi ekinde bağlı bulunduğumuz vergi dairesi müdürlüğüne sunulan ilgili döneme ait gelir tablosu ekte bulunmaktadır. Ekte sunulan gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937469BIST