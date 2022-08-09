***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiİhale KonusuRüzgar türbin kulesi iç aksamlarıİhaleyi Açan TarafGRI Renewable Industriesİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı11/07/2022Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi29/07/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarih09/08/2022İhale Sonucuİhale uhdemizde kalmıştır.İhale Bedeli566.938 EURİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım%100Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)2,98AçıklamalarBilindiği üzere şirketimizin rüzgar enerjisi endüstrisi sektöründe ve diğer faaliyet alanlarında satış ve pazarlama çalışmaları kesintisiz olarak sürdürülmektedir.Bu çerçevede Şirketimiz tarafından onaylı tedarikçisi olduğumuz GRI Renewables ticaret ünvanlı müşterimize verilen 566.938 EUR tutarındaki teklif onaylanmış bulunmaktadır. Teklife konu teslimlerin 2022 yılı içerisinde tamamlanması beklenmektedir.Şirketimiz tarafından tedarik edilecek iç aksamlar kullanılarak imal edilecek rüzgar türbin kuleleri müşterimiz tarafından GE'ye teslim edilecektir.Teklif verme sürecine ilişkin içsel bilginin açıklanması Yönetim Kurulumuzun sırasıyla 11/7/2022 tarih ve 2022/45 sayılı Kararı aracılığıyla ertelenmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053441BIST