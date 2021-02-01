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***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.02.2021 10:12



***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

30.1.2021 tarih ve 31380 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında 1/7/2021 ila 31/12/2025 tarihleri arasında işletmeye girecek tesislere yönelik elektrik alımı ve yerli aksam kullanımına ilişkin destek fiyatları belirlenmiştir.  Bu çerçevede rüzgar enerjisine dayalı üretim tesislerinde yerli aksam kullanımının kWh başına 8 kuruş üzerinden desteklenmesi ve bu rakamın üç ayda bir enflasyon ve döviz kuruna göre güncellenmesi uygun görülmüştür.  Destekleme yöntemine ilişkin kurallar ilgili Yönetmelik ile düzenlenecektir.
Yerli aksam kullanımına desteğin sürdürülmesinin faaliyet gösterdiğimiz rüzgar enerji endüstrisi ekipmanları sektörü açısından faydalı olduğu değerlendirilmektedir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımızı saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906636


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