***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30 Kasım 2022 tarih ve 32029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile şirketimizin yerleşik bulunduğu İzmir ilinde rüzgar türbin kulesi ve aksam üretimi bölgesel teşvik sistemi kapsamına alınmıştır.Böylelikle sektörde yapılacak yatırımlara mevcut gümrük vergisi muafiyeti ve katma değer vergisi istisnasının yanı sıra vergi indirimi ve sosyal sigorta primi işveren hissesi desteği de sağlanabilecektir.Şirketimizin yatırım planlamaları bu çerçevede gözden geçirilecektir.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083498BIST