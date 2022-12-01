***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2022 15:15
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30 Kasım 2022 tarih ve 32029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile şirketimizin yerleşik bulunduğu İzmir ilinde rüzgar türbin kulesi ve aksam üretimi bölgesel teşvik sistemi kapsamına alınmıştır.
Böylelikle sektörde yapılacak yatırımlara mevcut gümrük vergisi muafiyeti ve katma değer vergisi istisnasının yanı sıra vergi indirimi ve sosyal sigorta primi işveren hissesi desteği de sağlanabilecektir.
Şirketimizin yatırım planlamaları bu çerçevede gözden geçirilecektir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083498
BIST
16:025.045
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 67,38
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
16:0218,6423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
16:0219,4927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0952
|Açılış
|: 19,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
16:021.069,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 9,41
|Açılış
|: 1.069,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.069,71
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler16:00
|YGYO
|1,76
|25.829.888
|% 10,00
|
|BRLSM
|15,29
|258.302.091
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|52.297.677
|% 10,00
|
|YBTAS
|66.671,10
|1.920.222
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.920.145
|% 10,00
|
|KENT
|201,20
|2.029.988
|% -7,28
|
|COSMO
|94,00
|3.296.515
|% -6,93
|
|VKING
|12,21
|207.636
|% -6,08
|
|EUYO
|4,63
|7.888.156
|% -5,70
|
|KERVN
|1,20
|155.893
|% -5,51
|
|THYAO
|125,40
|6.811.300.013
|% 4,50
|
|KRDMD
|15,32
|5.091.216.513
|% 4,01
|
|SISE
|39,84
|3.982.528.446
|% 1,89
|
|EREGL
|42,96
|3.957.077.622
|% 0,70
|
|PETKM
|18,20
|3.583.377.914
|% 1,73
|
|EKGYO
|7,25
|2.502.557.040
|% 5,22
|
|SKBNK
|2,73
|919.322.211
|% 0,74
|
|KRDMD
|15,32
|5.091.216.513
|% 4,01
|
|ISCTR
|10,74
|2.931.061.001
|% 3,67
|
|YKBNK
|11,88
|2.883.887.015
|% -1,41
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6315
|18,6383
|% 0,03
|
|Euro
|19,4827
|19,4940
|% 0,50
|
|Sterlin
|22,6490
|22,7626
|% 1,15
|
|Frank
|19,6526
|19,7709
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9421
|4,9669
|% 0,01
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|15,12
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|8,45
|
|Cumhuriyet
|7.112
|7.219
|106,00
|
|Tam
|7.134
|7.191
|36,00
|
|Yarım
|3.460
|3.516
|18,00
|
|Çeyrek
|1.735
|1.757
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,29
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,29
|13,31
|0,01
|
|B. Petrol
|87,87
|87,87
|0,90
|
Seans Raporu
16:00
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-
16:15KOZAA
Yüzde 9.94 oranında artışla 50.20 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 916, 759 adet işlem
-
16:14NIBAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 15.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 623, 377 adet işlem
-
16:13XU100
Endeks 5, 054 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 53 üstünde . İşlem hacmi 87, 462.00 milyon TL de
-
16:13YYAPI
Yüzde 9.91 oranında artışla 2.44 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 268, 830 adet işlem
-
16:12LUKSK
Yüzde 5.28 oranında artışla 95.75 lira fiyatla işlem gören hissede 211, 944 adet işlem