Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.12.2022 15:15
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       30 Kasım 2022 tarih ve 32029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile şirketimizin yerleşik bulunduğu İzmir ilinde rüzgar türbin kulesi ve aksam üretimi bölgesel teşvik sistemi kapsamına alınmıştır.
Böylelikle sektörde yapılacak yatırımlara mevcut gümrük vergisi muafiyeti ve katma değer vergisi istisnasının yanı sıra vergi indirimi ve sosyal sigorta primi işveren hissesi desteği de sağlanabilecektir.
Şirketimizin yatırım planlamaları bu çerçevede gözden geçirilecektir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083498


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:025.045
Değişim :  1,35% |  67,38
Açılış :  5.046  
Önceki Kapanış :  4.978  
En Yüksek
5.092 En Düşük
5.025
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YGYO 1,76 25.829.888 % 10,00  
BRLSM 15,29 258.302.091 % 10,00  
GENIL 44,88 52.297.677 % 10,00  
YBTAS 66.671,10 1.920.222 % 10,00  
UZERB 122,10 1.920.145 % 10,00  
daha fazla
16:00 Alış Satış %  
Dolar 18,6315 18,6383 % 0,03  
Euro 19,4827 19,4940 % 0,50  
Sterlin 22,6490 22,7626 % 1,15  
Frank 19,6526 19,7709 % 0,16  
Riyal 4,9421 4,9669 % 0,01  
daha fazla
16:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.785 15,12  
Altın Gr. 1.069 1.069 8,45  
Cumhuriyet 7.112 7.219 106,00  
Tam 7.134 7.191 36,00  
Yarım 3.460 3.516 18,00  
Çeyrek 1.735 1.757 9,00  
Gümüş.Ons 22,26 22,29 0,08  
Gümüş Gr. 13,29 13,31 0,01  
B. Petrol 87,87 87,87 0,90  
Seans Raporu 16:00
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru