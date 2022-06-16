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***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.06.2022 18:32
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERKAN GÜLDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 25.06.2021 İcrada Görevli Şirket Müdürlüğü Plaka Mobilya ve Hamax Europe Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 28.79 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
HARUN YILDIZHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekonomist 28.06.2018 İcrada Görevli Finansal İşler ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Bulunmamaktadır Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye
HÜSAMETTİN ENDER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 17.08.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği / Danışmanlığı Bulunmamaktadır. Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
ALİ İLKER KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 25.06.2021 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır. Şirket sahibidir. Hayır - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031547 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye / Denetimden Sorumlu Komite-Üye / Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
FERHAT FIRAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 16.06.2022 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031547 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan / Denetimden Sorumlu Komite-Başkan / Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037787


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Yarım 3.331 3.377 -30,00  
Çeyrek 1.668 1.688 -15,00  
Gümüş.Ons 21,62 21,64 -0,32  
Gümüş Gr. 12,04 12,05 -0,17  
B. Petrol 113 113 -6,66  
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