***SDTTR* *DOAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
24.11.2023 08:50
***SDTTR******DOAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DOAS, SDTTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOAS.E Pay Başına Brüt Temettü: 5,6818181 TL Teorik Fiyat: 259,818 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) SDTTR.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3871415 TL Teorik Fiyat: 312,613 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219762
BIST
'
17:597.899
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.992
|
|Önceki Kapanış
|: 7.899
|
7.899
En Yüksek
8.062
17:5928,8827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0570
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,9208
En Düşük
28,7603
17:5931,5257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0249
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,8246
En Düşük
31,3788
17:591.850,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,77
|Açılış
|: 1.850,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,61
|
1.854,57
En Düşük
1.842,73
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DOAS
|265,50
|462.475.207
|% 2,19
|
|SDTTR
|313,00
|228.028.009
|% 0,12
|
|ISBIR
|150,90
|5.112.188
|% 0,00
|
|KSTUR
|2.225,00
|4.257.700
|% 0,00
|
|UMPAS
|7,35
|1.146.702
|% 0,00
|
|CASA
|115,70
|10.443.060
|% 0,00
|
|BRMEN
|3,69
|811.230
|% 0,00
|
|BASCM
|12,70
|2.011.597
|% 0,00
|
|DIRIT
|7,95
|350.993
|% 0,00
|
|ENSRI
|31,00
|14.960.212
|% 0,00
|
|THYAO
|260,75
|16.367.918.856
|% 0,00
|
|ISCTR
|21,14
|6.224.244.415
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,59
|5.386.405.825
|% 0,00
|
|AKBNK
|31,46
|5.009.791.408
|% 0,00
|
|TUPRS
|149,90
|4.684.476.142
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,59
|5.386.405.825
|% 0,00
|
|ISCTR
|21,14
|6.224.244.415
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,26
|1.628.022.856
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,33
|261.950.282
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,97
|847.852.134
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8561
|28,8870
|% 0,21
|
|Euro
|31,5058
|31,5253
|% 0,08
|
|Sterlin
|36,0784
|36,2594
|% 0,25
|
|Frank
|32,5351
|32,7311
|% 0,29
|
|Riyal
|7,6724
|7,7109
|% 0,23
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,70
|23,72
|% 0,66
|
|Platin
|919,47
|920,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.048,90
|1.054,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,46
|81,46
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.993,41
|1.993,71
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59AKCNS
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 157.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 173 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 7, 969 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 93, 410.00 milyon TL de
-
17:58TARKM
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 699.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 184, 167 adet işlem
-
17:57KOZAA
Yüzde -3.24 oranında düşüşle 56.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 175, 490 adet işlem
-
17:56DESA
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 20.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 246, 926 adet işlem