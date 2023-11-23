***SDTTR* *DOAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***SDTTR******DOAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler DOAS, SDTTR24.11.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaDOGUS OTOMOTIV DOAS 5,6818181 5,1136362SDT UZAY VE SAVUNMA SDTTR 0,3871415 0,3484273Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219617BIST