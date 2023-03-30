***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2023 21:13
***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun 30.03.2023 tarihli kararı ile Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığına (CFO) Şirket İç Yönergesine istinaden 03.04.2023 tarihinden geçerli olmak üzere Sinem ÇİLLİGÖL atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129978
BIST
18:054.896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -47,11
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
5.000
En Düşük
4.881
18:0519,1649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0448
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2148
En Düşük
19,1200
18:0520,9703
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,2118
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,0108
En Düşük
20,7260
18:051.220,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 12,20
|Açılış
|: 1.220,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.223,05
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|78,65
|9.784.453
|% 10,00
|
|MAKIM
|20,90
|96.908.317
|% 10,00
|
|ELITE
|31,02
|23.433.188
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.813.512
|% 10,00
|
|BVSAN
|73,20
|602.359.594
|% 9,99
|
|DGGYO
|47,70
|313.271.216
|% -10,00
|
|PAMEL
|229,30
|123.824.213
|% -9,97
|
|KRSTL
|8,96
|85.548.378
|% -8,94
|
|LIDFA
|5,60
|118.267.031
|% -7,13
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|ISCTR
|13,52
|3.595.619.975
|% 0,07
|
|ASTOR
|53,60
|2.991.408.025
|% -0,46
|
|THYAO
|121,90
|2.833.548.030
|% -2,17
|
|EREGL
|35,92
|2.695.624.973
|% -1,10
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|ISCTR
|13,52
|3.595.619.975
|% 0,07
|
|SKBNK
|2,34
|473.403.071
|% 6,36
|
|YKBNK
|9,91
|1.996.103.050
|% -1,59
|
|ALBRK
|2,81
|498.472.578
|% 5,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1604
|19,1649
|% 0,23
|
|Euro
|20,9149
|20,9703
|% 1,02
|
|Sterlin
|23,6742
|23,7929
|% 0,75
|
|Frank
|20,8886
|21,0145
|% 0,66
|
|Riyal
|5,0905
|5,1160
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|17,25
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.221
|11,96
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.221
|8.320
|44,00
|
|Yarım
|4.030
|4.070
|20,00
|
|Çeyrek
|2.015
|2.036
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,83
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,65
|0,29
|
|B. Petrol
|78,52
|78,52
|0,93
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRSTL
Yüzde -6.81 oranında düşüşle 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 508, 132 adet işlem
-
17:58LIDFA
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 298, 047 adet işlem
-
17:57KRSTL
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 9.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 438, 876 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 4, 884 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 47, 296.00 milyon TL de
-
17:55MIPAZ
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 8.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 223, 451 adet işlem