***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuzun 30.03.2023 tarihli kararı ile Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığına (CFO) Şirket İç Yönergesine istinaden 03.04.2023 tarihinden geçerli olmak üzere Sinem ÇİLLİGÖL atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129978BIST