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***SEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

01.06.2022 09:15
***SEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

rimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş Miktar: 203.388.821 TL nominal, Aracı: SKY Kapanış Tarihi: 02.06.2022, Fiyat: 1,10 TL, Maksimum emir değeri: 223.727.704 TL Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033772


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BIST En Aktif Hisseler12:16
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZRDN 12,91 1.953.917 % 9,97  
MRGYO 1,68 19.141.404 % 9,09  
AKSEN 22,98 227.437.768 % 8,81  
PENTA 488,10 49.170.473 % 8,11  
SANFM 36,06 9.757.350 % 7,32  
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12:16 Alış Satış %  
Dolar 16,4327 16,4404 % 0,27  
Euro 17,6314 17,6548 % 0,19  
Sterlin 20,6017 20,7050 % -0,06  
Frank 17,0080 17,1105 % -0,11  
Riyal 4,3679 4,3898 % 0,14  
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12:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.829 1.829 -8,17  
Altın Gr. 967 967 -2,27  
Cumhuriyet 6.439 6.536 -39,00  
Tam 6.410 6.571 -31,24  
Yarım 3.098 3.179 -15,11  
Çeyrek 1.554 1.589 -7,55  
Gümüş.Ons 21,45 21,48 -0,09  
Gümüş Gr. 11,35 11,37 -0,01  
B. Petrol 117 117 1,75  
Seans Raporu 12:16
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