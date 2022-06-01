***SEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









rimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş Miktar: 203.388.821 TL nominal, Aracı: SKY Kapanış Tarihi: 02.06.2022, Fiyat: 1,10 TL, Maksimum emir değeri: 223.727.704 TL Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033772BIST