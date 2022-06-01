***SEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.06.2022 09:15
rimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş Miktar: 203.388.821 TL nominal, Aracı: SKY Kapanış Tarihi: 02.06.2022, Fiyat: 1,10 TL, Maksimum emir değeri: 223.727.704 TL Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033772
BIST
12:162.582
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 34,52
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.584
En Düşük
2.554
12:1616,4404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0450
|Açılış
|: 16,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4449
En Düşük
16,3733
12:1617,6548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0331
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6583
En Düşük
17,5427
12:16966,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,66
|Açılış
|: 966,74
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler12:16
|OZRDN
|12,91
|1.953.917
|% 9,97
|
|MRGYO
|1,68
|19.141.404
|% 9,09
|
|AKSEN
|22,98
|227.437.768
|% 8,81
|
|PENTA
|488,10
|49.170.473
|% 8,11
|
|SANFM
|36,06
|9.757.350
|% 7,32
|
|AVGYO
|2,84
|23.726.811
|% -8,68
|
|DIRIT
|2,69
|56.557
|% -7,24
|
|MEPET
|3,27
|13.587.910
|% -6,84
|
|METRO
|1,11
|55.053.865
|% -6,72
|
|AVTUR
|2,20
|1.562.556
|% -4,76
|
|THYAO
|50,00
|2.056.672.268
|% 0,20
|
|SASA
|38,08
|1.002.027.788
|% 4,39
|
|KRDMD
|15,01
|836.057.859
|% 2,11
|
|HEKTS
|32,22
|734.410.008
|% 2,87
|
|SISE
|21,16
|706.362.124
|% 0,86
|
|EKGYO
|2,87
|461.631.590
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,74
|486.802.225
|% 2,82
|
|SKBNK
|1,30
|121.846.405
|% 1,56
|
|KARSN
|7,09
|427.933.389
|% 1,43
|
|DOHOL
|3,98
|237.138.827
|% -0,75
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4327
|16,4404
|% 0,27
|
|Euro
|17,6314
|17,6548
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,6017
|20,7050
|% -0,06
|
|Frank
|17,0080
|17,1105
|% -0,11
|
|Riyal
|4,3679
|4,3898
|% 0,14
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-8,17
|
|Altın Gr.
|967
|967
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|6.439
|6.536
|-39,00
|
|Tam
|6.410
|6.571
|-31,24
|
|Yarım
|3.098
|3.179
|-15,11
|
|Çeyrek
|1.554
|1.589
|-7,55
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,48
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,75
|