***SEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.06.2022 09:03
***SEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [SEGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEGYO.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Miktar: 203.388.821 TL nominal, Aracı: SKY, Kapanış Tarihi: 02.06.2022, Fiyat: 1,10 TL, Maksimum emir değeri: 223.727.704 TL Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034117
BIST
10:172.583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 14,46
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.579
10:1716,4636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0714
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4654
En Düşük
16,3796
10:1717,6946
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1986
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6946
En Düşük
17,4621
10:17979,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,10
|Açılış
|: 979,33
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
980,38
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler10:15
|OZRDN
|14,20
|1.291.291
|% 9,99
|
|AKMGY
|45,86
|1.103.688
|% 7,10
|
|AKSGY
|2,27
|5.992.371
|% 5,09
|
|ULUUN
|16,42
|80.368.432
|% 4,92
|
|SEKFK
|6,26
|2.133.710
|% 4,33
|
|PSGYO
|12,16
|40.359.379
|% -6,17
|
|MRGYO
|1,56
|1.442.311
|% -4,88
|
|SILVR
|14,36
|166.508
|% -4,46
|
|IHLGM
|0,76
|8.992.863
|% -2,56
|
|IHAAS
|22,50
|18.428
|% -2,17
|
|KOZAL
|203,80
|94.643.177
|% 0,69
|
|EKGYO
|2,85
|82.348.537
|% 1,42
|
|ULUUN
|16,42
|80.368.432
|% 4,92
|
|AKSEN
|23,40
|77.150.944
|% 0,78
|
|HALKB
|5,90
|69.111.807
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,85
|82.348.537
|% 1,42
|
|VAKBN
|4,35
|59.917.711
|% 0,46
|
|HALKB
|5,90
|69.111.807
|% 1,37
|
|IHLGM
|0,76
|8.992.863
|% -2,56
|
|ADESE
|0,77
|8.396.437
|% 2,67
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4571
|16,4651
|% 0,44
|
|Euro
|17,6526
|17,6974
|% 1,15
|
|Sterlin
|20,5603
|20,6634
|% 0,76
|
|Frank
|17,0946
|17,1976
|% 0,85
|
|Riyal
|4,3739
|4,3959
|% 0,38
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|4,45
|
|Altın Gr.
|980
|980
|6,61
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,98
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|0,11
|
|B. Petrol
|114
|114
|-1,81
|