***SEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
07.06.2022 09:11
***SEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., SEGYO.E işlem koduyla 07/06/2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 1,10 TL Maksimum Emir Değeri: 2.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035121
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
0
En Düşük
0
18:0516,6531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0797
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,6800
En Düşük
16,5644
18:0517,8496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1081
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8642
En Düşük
17,7366
18:05985,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,82
|Açılış
|: 985,58
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
988,08
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISSEN
|24,14
|48.602.560
|% 0,42
|
|KOZAL
|200,20
|598.911.954
|% 0,00
|
|LKMNH
|16,50
|6.748.954
|% 0,00
|
|TRGYO
|8,65
|75.118.470
|% 0,00
|
|YAPRK
|31,34
|4.941.280
|% 0,00
|
|ISMEN
|20,12
|39.222.547
|% 0,00
|
|KOZAL
|200,20
|598.911.954
|% 0,00
|
|LKMNH
|16,50
|6.748.954
|% 0,00
|
|KRONT
|39,54
|6.732.591
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,10
|790.595.503
|% 0,00
|
|THYAO
|47,86
|5.066.621.395
|% 0,00
|
|SASA
|44,28
|4.440.231.645
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,10
|4.110.628.044
|% 0,00
|
|GARAN
|16,14
|3.077.474.046
|% 0,00
|
|SISE
|21,88
|2.691.610.540
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,10
|4.110.628.044
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,87
|1.094.383.928
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,98
|1.726.636.198
|% 0,00
|
|ODAS
|3,00
|938.073.341
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,19
|1.028.456.560
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6481
|16,6592
|% 0,52
|
|Euro
|17,8336
|17,8620
|% 0,68
|
|Sterlin
|20,6564
|20,7600
|% -0,15
|
|Frank
|17,0429
|17,1456
|% 0,31
|
|Riyal
|4,4263
|4,4485
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|-0,67
|
|Altın Gr.
|984
|985
|3,83
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.661
|33,00
|
|Tam
|6.529
|6.691
|25,08
|
|Yarım
|3.156
|3.237
|12,13
|
|Çeyrek
|1.583
|1.618
|6,07
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,93
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|-0,03
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,49
|
Seans Raporu
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