***SEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***SEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [SEGYO]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarŞeker GMYO payları, 07/06/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Mali ve BIST Gayrimenkul Y.O. endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 813.555.283, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %25 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiSEKER GMYO XUTUM 07/06/2022SEKER GMYO XTUMY 07/06/2022SEKER GMYO XBANA 07/06/2022SEKER GMYO XHARZ 07/06/2022SEKER GMYO XUMAL 07/06/2022SEKER GMYO XGMYO 07/06/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034931BIST