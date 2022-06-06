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***SEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

06.06.2022 16:53
***SEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***SEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Şeker GMYO payları, 07/06/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Mali ve BIST Gayrimenkul Y.O. endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 813.555.283, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %25 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
SEKER GMYO XUTUM 07/06/2022
SEKER GMYO XTUMY 07/06/2022
SEKER GMYO XBANA 07/06/2022
SEKER GMYO XHARZ 07/06/2022
SEKER GMYO XUMAL 07/06/2022
SEKER GMYO XGMYO 07/06/2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034931


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KAPLM 62,70 4.630.063 % 10,00  
ERCB 37,62 71.906.795 % 10,00  
RYSAS 8,25 57.032.567 % 10,00  
DAGHL 29,70 12.005.240 % 10,00  
TETMT 256,50 5.475.970 % 9,99  
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Euro 17,7292 17,7725 % 1,00  
Sterlin 20,7142 20,8181 % 1,35  
Frank 16,9991 17,1015 % 0,05  
Riyal 4,4030 4,4251 % 0,92  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.841 1.841 -9,96  
Altın Gr. 981 981 4,23  
Cumhuriyet 6.562 6.661 33,00  
Tam 6.529 6.691 25,08  
Yarım 3.156 3.237 12,13  
Çeyrek 1.583 1.618 6,07  
Gümüş.Ons 22,10 22,12 0,18  
Gümüş Gr. 11,78 11,80 0,21  
B. Petrol 120 120 -0,08  
Seans Raporu 18:05
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