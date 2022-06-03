***SEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***SEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [SEGYO]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi03/06/2022Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıŞeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)203.388.821Baz Fiyat (TL)1,1İşlem Göreceği PazarAna PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)2.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih07/06/2022Halka Arz YöntemiBorsada (On the Exchange)Halka Arz Tarihi01-02/06/2022AçıklamalarŞeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) 203.388.821 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 813.555.283 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 12'nci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 07/06/2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 1,10 TL/pay baz fiyat, "SEGYO.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034640BIST