***SEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
03.06.2022 18:16
***SEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [SEGYO]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
03/06/2022
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
203.388.821
Baz Fiyat (TL)
1,1
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
2.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
07/06/2022
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Tarihi
01-02/06/2022
Açıklamalar
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) 203.388.821 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 813.555.283 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 12'nci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 07/06/2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 1,10 TL/pay baz fiyat, "SEGYO.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034640
BIST
18:052.601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,31
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
18:0516,5270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0730
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
18:0517,7565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0579
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
18:05984,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,05
|Açılış
|: 985,16
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
985,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|233,20
|17.484.203
|% 10,00
|
|HEDEF
|6,93
|86.547.963
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,19
|4.762.120
|% 10,00
|
|YGGYO
|26,68
|9.879.472
|% 9,98
|
|UFUK
|41,26
|808.096
|% 9,97
|
|KRSTL
|6,77
|7.458.292
|% -9,97
|
|PENTA
|464,30
|105.533.573
|% -9,49
|
|PSGYO
|10,60
|345.903.165
|% -9,17
|
|KLSYN
|2,07
|45.204.283
|% -8,00
|
|MEPET
|2,99
|11.999.313
|% -6,56
|
|SASA
|43,90
|4.150.428.492
|% 9,20
|
|THYAO
|47,98
|4.071.062.376
|% -3,27
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|EREGL
|34,52
|1.611.806.361
|% -0,46
|
|KRDMD
|14,98
|1.531.385.953
|% -1,64
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,94
|899.149.984
|% 2,34
|
|TSKB
|2,21
|463.797.700
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,78
|571.518.260
|% -1,07
|
|YKBNK
|4,84
|823.150.527
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5191
|16,5270
|% 0,44
|
|Euro
|17,7183
|17,7565
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,6154
|20,7188
|% -0,12
|
|Frank
|17,0940
|17,1970
|% -0,13
|
|Riyal
|4,3913
|4,4133
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|-12,14
|
|Altın Gr.
|986
|987
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|22,00
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,10
|
|B. Petrol
|120
|120
|1,97
|
Seans Raporu
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