***SEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 11:17
***SEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060414
BIST
11:173.321
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -37,59
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.321
11:1718,2334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0177
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2334
En Düşük
18,1962
11:1718,1674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0741
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
11:171.005,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,57
|Açılış
|: 1.005,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler11:15
|INVEO
|18,59
|78.904.174
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|21.167.508
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|640.660.573
|% 9,93
|
|VKING
|7,64
|5.399.051
|% 9,93
|
|MTRKS
|38,52
|8.418.854
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|9.382.760
|% -9,95
|
|BJKAS
|7,38
|91.490.175
|% -8,44
|
|COSMO
|36,20
|263.319
|% -6,70
|
|DYOBY
|19,56
|28.059.694
|% -5,96
|
|YKBNK
|8,19
|3.982.634.067
|% 0,99
|
|EREGL
|32,76
|3.183.777.485
|% 5,75
|
|KRDMD
|13,90
|2.337.033.487
|% 7,92
|
|AKBNK
|14,95
|2.118.012.523
|% 5,36
|
|SISE
|26,44
|1.864.368.089
|% 2,72
|
|YKBNK
|8,19
|3.982.634.067
|% 0,99
|
|EKGYO
|4,44
|1.674.451.598
|% 1,37
|
|KRDMD
|13,90
|2.337.033.487
|% 7,92
|
|AKBNK
|14,95
|2.118.012.523
|% 5,36
|
|ISCTR
|9,97
|1.174.929.647
|% 3,42
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2239
|18,2344
|% 0,10
|
|Euro
|18,1590
|18,1686
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,0220
|21,1274
|% 0,46
|
|Frank
|18,5480
|18,6598
|% 0,14
|
|Riyal
|4,8358
|4,8601
|% 0,08
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|4,69
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|3,59
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.771
|6.827
|15,00
|
|Yarım
|3.299
|3.339
|8,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.671
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,42
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,79
|0,14
|
|B. Petrol
|95,48
|95,48
|-0,26
|
Seans Raporu
11:15
daha fazla
-
11:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 58, 77 artarak (% 1.60 ) 3, 728
-
11:30XU100
Endeks 3, 400 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 35, 765.00 milyon TL de
-
11:30KLKIM
Yüzde 6.53 oranında artışla 27.42 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 018, 620 adet işlem
-
11:29AKBNK
Yüzde 5.14 oranında artışla 14.92 lira fiyatla işlem gören hissede 146, 023, 668 adet işlem
-
11:27VKING
Yüzde 9.93 oranında artışla 7.64 lira fiyatla işlem gören hissede 708, 253 adet işlem