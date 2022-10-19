***SEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.10.2022 12:06
***SEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072837
BIST
12:463.881
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 39,02
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.892
En Düşük
3.844
12:4618,5933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
12:4618,2640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0648
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,2363
12:46980,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -6,71
|Açılış
|: 980,77
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
978,94
BIST En Aktif Hisseler12:44
|GESAN
|149,60
|458.728.272
|% 10,00
|
|SMRTG
|125,50
|275.180.946
|% 9,99
|
|PENTA
|585,60
|27.736.270
|% 9,99
|
|PKENT
|147,70
|81.053.665
|% 9,98
|
|MZHLD
|111,70
|38.544.274
|% 9,94
|
|KIMMR
|6,68
|5.246.589
|% -7,48
|
|SEGYO
|1,57
|109.045.814
|% -6,55
|
|MEGAP
|4,20
|22.520.691
|% -6,25
|
|MEGAP
|4,20
|22.520.691
|% -6,25
|
|AKFGY
|4,19
|220.413.085
|% -5,42
|
|THYAO
|98,25
|3.263.284.209
|% 1,03
|
|ODAS
|7,92
|2.813.141.642
|% -5,38
|
|AKBNK
|15,39
|1.765.129.435
|% 1,99
|
|YKBNK
|9,55
|1.669.684.142
|% 1,70
|
|TUPRS
|360,00
|1.514.921.195
|% 0,33
|
|ODAS
|7,92
|2.813.141.642
|% -5,38
|
|EKGYO
|4,45
|845.273.208
|% 1,37
|
|YKBNK
|9,55
|1.669.684.142
|% 1,70
|
|AKBNK
|15,39
|1.765.129.435
|% 1,99
|
|ISCTR
|9,64
|1.006.233.296
|% 1,80
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5873
|18,5938
|% 0,05
|
|Euro
|18,2507
|18,2619
|% -0,36
|
|Sterlin
|20,8877
|20,9924
|% -0,45
|
|Frank
|18,5039
|18,6153
|% -0,64
|
|Riyal
|4,9341
|4,9588
|% -0,01
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.640
|-12,52
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-6,35
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.648
|6.725
|-39,00
|
|Yarım
|3.239
|3.288
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,54
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,12
|
|B. Petrol
|90,75
|90,75
|0,72
|