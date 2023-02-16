***SEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:04
***SEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113890
BIST
11:295.041
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 90,46
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.996
11:2918,8533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 19,0970
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
11:2920,2100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0518
|Açılış
|: 20,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
11:291.117,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,23
|Açılış
|: 1.117,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler11:27
|OYAKC
|30,14
|191.720.381
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|15.563.559
|% 10,00
|
|CMBTN
|613,00
|3.920.135
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|5.323.908
|% 9,99
|
|AFYON
|9,48
|23.782.258
|% 9,98
|
|RAYSG
|14,16
|2.038.729
|% -9,92
|
|AGESA
|26,50
|33.660.850
|% -9,68
|
|MACKO
|60,10
|265.221.923
|% -8,80
|
|AKGRT
|2,71
|90.979.179
|% -8,45
|
|SKTAS
|3,51
|11.375.007
|% -8,12
|
|THYAO
|143,70
|3.540.611.589
|% 2,72
|
|EREGL
|42,64
|2.721.333.556
|% 3,19
|
|SISE
|44,46
|1.646.569.608
|% 4,12
|
|TUPRS
|624,20
|1.628.065.557
|% 8,58
|
|KRDMD
|18,92
|1.526.974.229
|% 8,18
|
|EKGYO
|7,32
|629.510.704
|% 1,67
|
|KRDMD
|18,92
|1.526.974.229
|% 8,18
|
|AKBNK
|16,56
|1.327.193.952
|% 2,41
|
|YKBNK
|9,22
|674.429.893
|% 3,13
|
|EREGL
|42,64
|2.721.333.556
|% 3,19
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8505
|18,8544
|% 0,03
|
|Euro
|20,2114
|20,2197
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,6737
|22,7874
|% 0,29
|
|Frank
|20,3685
|20,4913
|% 0,25
|
|Riyal
|5,0126
|5,0377
|% 0,07
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|4,34
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|3,01
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.590
|7.651
|16,00
|
|Yarım
|3.708
|3.744
|8,00
|
|Çeyrek
|1.854
|1.872
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,73
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,17
|13,19
|0,06
|
|B. Petrol
|86,12
|86,12
|0,74
|