***SEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2023 10:24
***SEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212787
BIST
'
14:167.394
En Düşük
|Değişim
|: -1,60%
|| -120,05
|Açılış
|: 7.569
|
|Önceki Kapanış
|: 7.514
|
7.393
En Yüksek
7.598
14:1628,3611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0592
|Açılış
|: 28,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3150
|
28,3611
En Düşük
28,2395
14:1629,8904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0646
|Açılış
|: 29,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,9778
En Düşük
29,8673
14:161.806,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,26
|Açılış
|: 1.806,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805,11
|
1.807,97
En Düşük
1.797,26
BIST En Aktif Hisseler14:16
|ISKUR
|8.930.900,00
|8.930.900
|% 10,00
|
|DGATE
|25,74
|13.185.801
|% 10,00
|
|ISBTR
|539.000,00
|2.687.000
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.870,00
|4.860.598
|% 10,00
|
|BJKAS
|48,72
|76.991.601
|% 9,98
|
|ISMEN
|38,18
|1.958.805.540
|% -10,00
|
|MIATK
|723,60
|3.009.564.942
|% -10,00
|
|INTEM
|264,70
|13.408.083
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.716,10
|18.983.498
|% -10,00
|
|CMBTN
|1.676,10
|77.641.709
|% -10,00
|
|TABGD
|182,10
|5.756.587.288
|% -4,31
|
|THYAO
|212,60
|4.115.533.362
|% -2,16
|
|TUPRS
|143,00
|3.631.336.299
|% 0,78
|
|MIATK
|723,60
|3.009.564.942
|% -10,00
|
|ISMEN
|38,18
|1.958.805.540
|% -10,00
|
|ZOREN
|5,07
|751.490.291
|% -4,34
|
|GSRAY
|8,40
|893.270.798
|% -4,00
|
|EKGYO
|6,39
|667.725.902
|% -2,59
|
|ODAS
|11,35
|1.049.966.295
|% -3,90
|
|YKBNK
|17,00
|943.704.974
|% -1,39
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2976
|28,3611
|% 0,21
|
|Euro
|29,8808
|29,8904
|% -0,22
|
|Sterlin
|34,2722
|34,4441
|% 0,01
|
|Frank
|31,0403
|31,2273
|% 0,26
|
|Riyal
|7,5303
|7,5681
|% 0,14
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.984
|-0,22
|
|Altın Gr.
|1.807
|1.807
|1,69
|
|Cumhuriyet
|12.205
|12.390
|-65,00
|
|Tam
|11.967
|12.039
|42,00
|
|Yarım
|6.002
|6.045
|22,00
|
|Çeyrek
|2.992
|3.022
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,68
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,66
|20,67
|-0,13
|
|B. Petrol
|86,39
|86,39
|1,37
|
Seans Raporu
14:16
daha fazla
-
14:31BOBET
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 36.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 062, 288 adet işlem
-
14:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, BIMAS, TCELL
-
14:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -74, 48 kaybederek (% -1.15 ) 6, 423
-
14:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BJKAS, ISKUR, KSTUR, DGATE, VRGYO, ISBTR, YONGA, DOBUR, EKIZ
-
14:30
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TETMT, UZERB, EMNIS, VANGD, INTEM, METUR, MIATK, MRSHL, YAPRK, ISMEN