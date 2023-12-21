***SEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2023 10:35
***SEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227633
BIST
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12:507.682
En Düşük
|Değişim
|: 0,25%
|| 18,94
|Açılış
|: 7.657
|
|Önceki Kapanış
|: 7.663
|
7.628
En Yüksek
7.703
12:5029,1554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0247
|Açılış
|: 29,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1600
|
29,1632
En Düşük
29,0623
12:5032,0307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1663
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9000
|
32,0585
En Düşük
31,8351
12:501.907,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,26
|Açılış
|: 1.907,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,67
|
1.909,71
En Düşük
1.895,65
BIST En Aktif Hisseler12:50
|SAMAT
|54,45
|11.169.383
|% 10,00
|
|KLNMA
|35,74
|1.936.536
|% 9,97
|
|QNBFB
|312,00
|6.915.792
|% 9,96
|
|BAYRK
|12,06
|13.692.164
|% 9,94
|
|SMART
|36,38
|57.408.808
|% 9,18
|
|PRZMA
|30,42
|9.461.261
|% -10,00
|
|OSTIM
|7,57
|23.981.575
|% -9,99
|
|GUBRF
|236,50
|674.356.918
|% -9,99
|
|KBORU
|42,90
|379.012.594
|% -9,99
|
|KUYAS
|67,15
|103.802.130
|% -9,99
|
|THYAO
|243,70
|3.368.866.011
|% 0,74
|
|AKBNK
|39,66
|2.215.199.879
|% -0,70
|
|YKBNK
|21,20
|2.129.062.708
|% 1,34
|
|ISCTR
|24,38
|2.101.808.928
|% 1,25
|
|TUPRS
|151,40
|1.295.543.811
|% 1,14
|
|YKBNK
|21,20
|2.129.062.708
|% 1,34
|
|ISCTR
|24,38
|2.101.808.928
|% 1,25
|
|BEGYO
|2,76
|199.822.033
|% 1,85
|
|EKGYO
|7,10
|431.483.712
|% -0,28
|
|AKBNK
|39,66
|2.215.199.879
|% -0,70
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1468
|29,1554
|% 0,08
|
|Euro
|31,9937
|32,0307
|% 0,52
|
|Sterlin
|36,7109
|36,8950
|% 0,09
|
|Frank
|33,6923
|33,8953
|% 0,29
|
|Riyal
|7,7467
|7,7856
|% 0,05
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,21
|24,25
|% 0,66
|
|Platin
|959,66
|962,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.199,00
|1.203,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,98
|79,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,05
|2.035,31
|% 0,66
|