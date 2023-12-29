***SEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.12.2023 10:09
***SEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230402
BIST
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10:127.435
En Düşük
|Değişim
|: 0,52%
|| 38,78
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.449
10:1229,5543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1302
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,8525
En Düşük
29,3811
10:1232,7550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0821
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
10:121.969,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 14,31
|Açılış
|: 1.969,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler10:10
|ANELE
|12,24
|19.823.720
|% 9,97
|
|SNPAM
|141,50
|8.715.441
|% 9,95
|
|KUYAS
|53,35
|20.007.044
|% 9,55
|
|SELGD
|22,60
|291.065
|% 9,18
|
|ULAS
|16,00
|525.322
|% 8,40
|
|EYGYO
|8,70
|836.694
|% -57,77
|
|SKBNK
|3,89
|298.000.573
|% -6,04
|
|PRZMA
|40,00
|5.070.613
|% -5,88
|
|BSOKE
|10,35
|1.382.218
|% -3,27
|
|IDEAS
|93,00
|498.272
|% -3,02
|
|GUBRF
|145,00
|1.678.855.140
|% 3,65
|
|THYAO
|230,30
|320.210.248
|% 0,57
|
|ISGYO
|14,45
|298.296.864
|% 1,90
|
|SKBNK
|3,89
|298.000.573
|% -6,04
|
|KONTR
|219,80
|223.759.116
|% 6,85
|
|SKBNK
|3,89
|298.000.573
|% -6,04
|
|ISGYO
|14,45
|298.296.864
|% 1,90
|
|GUBRF
|145,00
|1.678.855.140
|% 3,65
|
|HDFGS
|1,72
|14.462.492
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,95
|54.359.251
|% 0,14
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5295
|29,5390
|% 0,39
|
|Euro
|32,6918
|32,7147
|% 0,13
|
|Sterlin
|37,5841
|37,7726
|% 0,60
|
|Frank
|34,9033
|35,1135
|% 0,49
|
|Riyal
|7,8511
|7,8905
|% 0,33
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,88
|23,91
|% 0,66
|
|Platin
|1.005,64
|1.008,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.129,65
|1.139,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,47
|77,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.072,95
|2.073,28
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:10
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10:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 89 artarak (% 0.54 ) 8, 059
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10:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, SKBNK, GUSGR
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10:25
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle EYGYO, ECBYO, AKPAZ
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10:25
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUBRF, TRKCM, SODA
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10:25XU100
Endeks 7, 430 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 7, 355.00 milyon TL de