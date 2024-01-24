***SEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.01.2024 10:00
***SEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242405
BIST
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12:328.017
En Düşük
|Değişim
|: 0,85%
|| 67,35
|Açılış
|: 7.983
|
|Önceki Kapanış
|: 7.950
|
7.939
En Yüksek
8.019
12:3230,2830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1076
|Açılış
|: 30,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,6014
En Düşük
29,9313
12:3233,0524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,2431
|Açılış
|: 32,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,3708
En Düşük
32,5376
12:321.978,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 9,73
|Açılış
|: 1.978,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,15
|
1.995,65
En Düşük
1.952,72
BIST En Aktif Hisseler12:30
|DIRIT
|16,39
|4.057.049
|% 10,00
|
|ULAS
|23,10
|13.832.141
|% 10,00
|
|PKART
|49,72
|23.483.200
|% 10,00
|
|BYDNR
|31,70
|196.190.818
|% 9,99
|
|BAYRK
|29,06
|23.622.148
|% 9,99
|
|OYAYO
|27,08
|10.695.977
|% -4,98
|
|EUKYO
|16,85
|5.360.902
|% -4,86
|
|EKIZ
|34,56
|313.943
|% -4,79
|
|ERSU
|18,50
|2.637.786
|% -4,74
|
|SONME
|65,20
|5.350.150
|% -4,40
|
|THYAO
|251,00
|2.339.431.305
|% 0,88
|
|BINHO
|438,00
|1.940.439.922
|% 0,57
|
|ISCTR
|24,48
|1.901.841.745
|% 2,51
|
|YKBNK
|21,30
|1.861.887.571
|% 2,21
|
|EREGL
|41,72
|1.846.027.577
|% -1,46
|
|YKBNK
|21,30
|1.861.887.571
|% 2,21
|
|ISCTR
|24,48
|1.901.841.745
|% 2,51
|
|EKGYO
|9,31
|721.087.062
|% -0,96
|
|EREGL
|41,72
|1.846.027.577
|% -1,46
|
|REEDR
|24,78
|1.037.113.524
|% 5,63
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2781
|30,2842
|% 0,36
|
|Euro
|33,0371
|33,0468
|% 0,72
|
|Sterlin
|38,4224
|38,6151
|% 0,63
|
|Frank
|34,8281
|35,0379
|% 0,86
|
|Riyal
|8,0501
|8,0905
|% 0,31
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,73
|22,77
|% 0,66
|
|Platin
|910,99
|912,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|964,04
|968,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,00
|80,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,38
|2.032,64
|% 0,66
|