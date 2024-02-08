***SEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.02.2024 10:55
***SEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247941
BIST
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11:168.927
En Düşük
|Değişim
|: 0,95%
|| 83,78
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.936
11:1630,6065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0236
|Açılış
|: 30,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6097
En Düşük
30,5021
11:1633,0626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0831
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9194
11:161.999,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,10
|Açılış
|: 1.999,46
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.993,04
BIST En Aktif Hisseler11:16
|ICBCT
|19,49
|70.603.731
|% 9,99
|
|MARKA
|89,25
|17.418.833
|% 9,98
|
|AVHOL
|62,35
|79.804.454
|% 9,96
|
|ELITE
|58,50
|72.102.609
|% 9,96
|
|SELGD
|52,60
|2.608.539
|% 9,95
|
|ANSGR
|68,05
|424.460.235
|% -9,99
|
|BALAT
|21,22
|423.615
|% -7,58
|
|CVKMD
|444,00
|284.212.437
|% -6,33
|
|KRGYO
|33,16
|53.868.772
|% -6,22
|
|SEGYO
|6,23
|61.460.318
|% -5,61
|
|THYAO
|289,00
|5.160.276.796
|% 1,05
|
|REEDR
|41,80
|1.955.124.995
|% 0,29
|
|TUPRS
|156,80
|1.800.817.515
|% 1,62
|
|EREGL
|45,08
|1.418.678.536
|% 0,13
|
|BINHO
|687,00
|1.180.594.731
|% 6,35
|
|ADESE
|2,76
|201.902.269
|% -4,17
|
|EKGYO
|10,41
|670.136.243
|% 1,07
|
|TSPOR
|1,66
|99.670.920
|% 0,61
|
|ZOREN
|4,96
|254.315.582
|% -0,40
|
|REEDR
|41,80
|1.955.124.995
|% 0,29
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6011
|30,6065
|% 0,08
|
|Euro
|33,0488
|33,0626
|% 0,25
|
|Sterlin
|38,5429
|38,7362
|% 0,09
|
|Frank
|34,9037
|35,1139
|% 0,12
|
|Riyal
|8,1353
|8,1761
|% -0,01
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,28
|22,30
|% 0,66
|
|Platin
|881,37
|883,13
|% 0,66
|
|Paladyum
|884,17
|890,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,48
|79,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,09
|2.031,38
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:16
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