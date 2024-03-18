***SEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2024 14:39
***SEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259691
BIST
'
17:038.764
En Düşük
|Değişim
|: -0,73%
|| -64,49
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.746
En Yüksek
8.863
17:0332,3041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1770
|Açılış
|: 33,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
17:0335,2192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,1012
|Açılış
|: 36,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
17:032.241,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 14,72
|Açılış
|: 2.241,81
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.247,14
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler17:01
|AKENR
|6,60
|22.194.084
|% 10,00
|
|MEPET
|13,31
|16.513.793
|% 10,00
|
|PKART
|76,50
|32.479.142
|% 9,99
|
|BNTAS
|14,46
|40.611.374
|% 9,96
|
|BRKVY
|199,80
|38.030.415
|% 9,96
|
|FONET
|28,08
|54.487.022
|% -10,00
|
|GEREL
|41,44
|277.354.515
|% -9,99
|
|ARTMS
|59,05
|1.021.989.929
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|246.260.054
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|338.721.392
|% -9,94
|
|DOAS
|315,50
|4.018.579.826
|% 5,34
|
|TUPRS
|166,30
|3.996.012.706
|% 2,02
|
|THYAO
|269,25
|3.876.228.709
|% -0,37
|
|ALVES
|56,25
|2.921.766.660
|% -7,41
|
|KCHOL
|175,70
|2.900.224.327
|% -1,68
|
|ZOREN
|5,26
|1.246.924.249
|% 2,53
|
|ISCTR
|10,37
|1.623.637.228
|% 1,27
|
|EKGYO
|10,62
|1.076.431.414
|% -1,48
|
|AKFGY
|2,51
|206.316.975
|% -4,92
|
|YKBNK
|22,20
|1.782.107.751
|% 0,73
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2960
|32,3056
|% 0,56
|
|Euro
|35,2092
|35,2362
|% 0,34
|
|Sterlin
|42,2364
|42,4481
|% 1,56
|
|Frank
|37,4873
|37,6752
|% 1,43
|
|Riyal
|8,8446
|8,8890
|% 1,53
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,18
|25,21
|% 0,66
|
|Platin
|918,35
|920,02
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.037,98
|1.041,67
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,87
|85,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.159,90
|2.160,14
|% 0,66
|