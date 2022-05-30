***SEGYO* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
30.05.2022 10:33
***SEGYO******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin paylarının halka arzı için yayınlanan Fiyat Tespit Raporlarına İlişkin Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş tarafından hazırlanan Analist Raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033250
BIST
11:472.499
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 60,64
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.503
En Düşük
2.467
11:4716,3879
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1968
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3946
En Düşük
16,2359
11:4717,6583
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,2495
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6583
En Düşük
17,4021
11:47979,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 14,57
|Açılış
|: 980,07
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler11:47
|EGEPO
|9,46
|12.304.562
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|17.168.161
|% 9,99
|
|CASA
|125,90
|636.550
|% 9,96
|
|ALMAD
|2,98
|1.553.474
|% 9,96
|
|SNKRN
|35,10
|1.282.765
|% 9,96
|
|LIDFA
|8,33
|2.665.600
|% -9,95
|
|TDGYO
|7,03
|4.323.776
|% -7,50
|
|AKFGY
|2,62
|126.714.637
|% -4,38
|
|KRTEK
|16,50
|9.067.946
|% -3,57
|
|ATSYH
|28,00
|286.076
|% -3,45
|
|THYAO
|49,08
|3.592.698.656
|% 9,02
|
|SISE
|20,98
|1.102.287.483
|% 2,84
|
|KARSN
|7,04
|954.862.520
|% 2,47
|
|SAHOL
|21,02
|827.444.477
|% 3,44
|
|EREGL
|33,54
|726.977.374
|% 2,01
|
|KARSN
|7,04
|954.862.520
|% 2,47
|
|DOHOL
|3,89
|371.545.865
|% 2,10
|
|THYAO
|49,08
|3.592.698.656
|% 9,02
|
|SKBNK
|1,25
|86.107.854
|% 1,63
|
|EKGYO
|2,63
|169.227.799
|% 1,94
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3850
|16,3879
|% 1,22
|
|Euro
|17,6413
|17,6583
|% 1,43
|
|Sterlin
|20,6320
|20,7355
|% 1,18
|
|Frank
|17,0464
|17,1491
|% 1,20
|
|Riyal
|4,3556
|4,3774
|% 1,21
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|4,76
|
|Altın Gr.
|980
|980
|14,79
|
|Cumhuriyet
|6.457
|6.555
|-12,00
|
|Tam
|6.470
|6.631
|41,46
|
|Yarım
|3.127
|3.207
|20,05
|
|Çeyrek
|1.568
|1.604
|10,03
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,12
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,14
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,87
|