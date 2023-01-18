***SEGYO* *KAREL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
18.01.2023 18:38
***SEGYO******KAREL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [KAREL, SEGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KAREL.E ve SEGYO.E payları 19/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103083
BIST
17:595.384
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 69,14
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
17:5918,7936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0261
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
17:5920,3387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0779
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4662
En Düşük
20,1554
17:591.152,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,41
|Açılış
|: 1.153,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.163,82
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MARTI
|4,73
|94.426.580
|% 10,00
|
|DURDO
|48,64
|24.045.849
|% 10,00
|
|BRKSN
|12,99
|13.104.550
|% 9,99
|
|ONCSM
|49,76
|3.006.848
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.645.221
|% 9,98
|
|ATSYH
|101,10
|5.074.008
|% -8,92
|
|DIRIT
|6,15
|590.438
|% -6,82
|
|ZEDUR
|58,15
|2.284.666
|% -6,51
|
|UMPAS
|4,89
|1.608.831
|% -5,42
|
|COSMO
|119,80
|2.833.825
|% -4,08
|
|THYAO
|149,10
|13.193.241.910
|% 1,15
|
|ASELS
|63,05
|9.402.311.909
|% 7,05
|
|EREGL
|40,58
|8.981.014.546
|% -0,78
|
|KOZAL
|565,00
|6.139.445.154
|% 1,58
|
|TUPRS
|586,00
|5.162.450.464
|% 2,88
|
|EKGYO
|8,42
|3.948.156.679
|% -1,98
|
|YKBNK
|9,66
|3.530.632.087
|% -1,33
|
|SKBNK
|2,88
|733.533.861
|% 2,13
|
|PETKM
|18,24
|4.424.776.849
|% -0,98
|
|AKBNK
|17,36
|4.193.006.340
|% -0,91
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7893
|18,7936
|% 0,14
|
|Euro
|20,3263
|20,3387
|% 0,38
|
|Sterlin
|23,1901
|23,3064
|% 0,90
|
|Frank
|20,4964
|20,6199
|% 1,08
|
|Riyal
|4,9887
|5,0137
|% 0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-0,26
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|2,65
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.826
|7.895
|11,00
|
|Yarım
|3.813
|3.863
|5,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.932
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,45
|0,01
|
|B. Petrol
|87,36
|87,36
|1,44
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, KOZAA
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 36 artarak (% 0.96 ) 4, 779
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SDTTR, BEYAZ, FLAP, CEOEM, PRDGS, PCILT, YESIL, EDATA, YYAPI, MARTI
-
17:58
PENGD, ONCSM, PAPIL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
VKING, ENSRI, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında