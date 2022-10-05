***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİstanbul İli, Beyoğlu İlçesi İşyeri DeğerlemesiRapor Tarihi30.09.2022Açıklamalarİstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Hacımimi Mahallesinde konumlu 127 ada 33 parselde yer alan 10,11,12,13,23,24,25,26,27,28,29,30 bağımsız bölüm numaralı "İŞYERİ" nin bulunduğu bölgedeki gayrimenkullerin rayiç değerlerindeki artışlar dikkate alınarak sözkonusu gayrimenkule ilişkin hazırlatılan değerleme raporu EK'de yer almaktadır.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067642BIST