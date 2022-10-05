***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
05.10.2022 19:15
***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi İşyeri Değerlemesi
Rapor Tarihi
30.09.2022
Açıklamalar
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Hacımimi Mahallesinde konumlu 127 ada 33 parselde yer alan 10,11,12,13,23,24,25,26,27,28,29,30 bağımsız bölüm numaralı "İŞYERİ" nin bulunduğu bölgedeki gayrimenkullerin rayiç değerlerindeki artışlar dikkate alınarak sözkonusu gayrimenkule ilişkin hazırlatılan değerleme raporu EK'de yer almaktadır.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067642
BIST
18:053.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 26,39
|Açılış
|: 3.487
|
|Önceki Kapanış
|: 3.458
|
3.508
En Düşük
3.425
18:0518,5843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0131
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,6459
En Düşük
18,5464
18:0518,3962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,1503
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,5901
En Düşük
18,2849
18:051.025,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -5,04
|Açılış
|: 1.025,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.030,48
|
1.033,98
En Düşük
1.016,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CELHA
|15,73
|9.823.849
|% 10,00
|
|TRCAS
|16,19
|165.213.805
|% 9,99
|
|BFREN
|1.608,00
|130.101.545
|% 9,99
|
|ZOREN
|4,74
|789.897.969
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,89
|1.589.295
|% 9,97
|
|ROYAL
|5,13
|719.341
|% -10,00
|
|INFO
|10,72
|32.013.523
|% -9,99
|
|KIMMR
|9,86
|561.359
|% -9,95
|
|ATSYH
|125,90
|6.609.435
|% -9,94
|
|ULUFA
|4,11
|29.041.312
|% -8,67
|
|THYAO
|84,80
|8.724.298.882
|% 4,95
|
|SASA
|82,75
|6.254.311.222
|% 5,55
|
|EKGYO
|4,22
|3.210.034.106
|% 0,24
|
|PETKM
|14,61
|3.103.453.181
|% 9,85
|
|SISE
|28,36
|2.891.559.597
|% 3,65
|
|EKGYO
|4,22
|3.210.034.106
|% 0,24
|
|YKBNK
|7,81
|2.616.096.156
|% 0,90
|
|PETKM
|14,61
|3.103.453.181
|% 9,85
|
|HALKB
|7,60
|1.675.998.222
|% -6,06
|
|DOHOL
|5,11
|1.111.432.439
|% -0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5699
|18,5843
|% 0,07
|
|Euro
|18,3633
|18,3898
|% -0,84
|
|Sterlin
|20,9868
|21,0920
|% -1,19
|
|Frank
|18,8288
|18,9423
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9250
|4,9497
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|-9,23
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|-4,88
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-3,00
|
|Tam
|6.869
|6.946
|-29,00
|
|Yarım
|3.347
|3.395
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.698
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,67
|20,69
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|12,33
|12,34
|-0,25
|
|B. Petrol
|93,41
|93,41
|1,61
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ELITE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 980, 758 adet işlem
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17:58ASUZU
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Yüzde -3.29 oranında düşüşle 20.56 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 190, 677 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 6 kaybederek (% -0.41 ) 3, 068
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CELHA, NTGAZ, SEKFK, BFREN, ULUUN