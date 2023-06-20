***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
20.06.2023 18:55
***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Haziran 2023 Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
19.06.2023
Açıklamalar
Seri III No 48-1 Sayılı Tebliğ'in 34.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendi uyarınca, Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi Aşağı Mah.'de yer alan gayrimenkule ilişkin Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan Haziran 2023 değerleme raporu EK'de yer almaktadır.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160588
BIST
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18:055.252
En Düşük
|Değişim
|: -0,34%
|| -17,70
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
|
5.200
En Yüksek
5.316
18:0523,5650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0098
|Açılış
|: 23,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6630
En Düşük
23,4650
18:0525,7221
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0309
|Açılış
|: 25,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4500
|
25,9031
En Düşük
25,5612
18:051.467,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -13,24
|Açılış
|: 1.467,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
|
1.486,51
En Düşük
1.461,90
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKME
|19,14
|233.609.645
|% 10,00
|
|DAGHL
|11,99
|14.768.504
|% 10,00
|
|AYCES
|147,40
|110.623.401
|% 10,00
|
|GARFA
|35,02
|23.758.012
|% 9,99
|
|INGRM
|708,00
|41.211.822
|% 9,99
|
|YAPRK
|72,45
|328.096.453
|% -10,00
|
|IHAAS
|112,60
|51.740.988
|% -9,99
|
|BMSTL
|60,30
|157.888.409
|% -9,93
|
|PSGYO
|6,15
|224.008.467
|% -9,56
|
|BRKVY
|20,06
|34.193.753
|% -9,48
|
|THYAO
|171,40
|6.534.235.351
|% -1,49
|
|YKBNK
|12,44
|4.755.265.566
|% 2,05
|
|AKBNK
|19,04
|4.046.253.879
|% 2,86
|
|PASEU
|33,40
|3.451.869.794
|% -8,69
|
|ISCTR
|13,26
|2.705.014.290
|% 2,95
|
|YKBNK
|12,44
|4.755.265.566
|% 2,05
|
|AKBNK
|19,04
|4.046.253.879
|% 2,86
|
|ISCTR
|13,26
|2.705.014.290
|% 2,95
|
|EKGYO
|6,65
|1.152.720.695
|% -1,92
|
|SKBNK
|2,48
|367.890.553
|% 2,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5600
|23,5650
|% -0,04
|
|Euro
|25,7161
|25,7221
|% -0,12
|
|Sterlin
|29,9588
|30,1090
|% -0,49
|
|Frank
|26,1313
|26,2887
|% -0,46
|
|Riyal
|6,2633
|6,2947
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-13,24
|
|Altın Gr.
|1.468
|1.468
|-13,05
|
|Cumhuriyet
|9.625
|9.770
|-90,00
|
|Tam
|9.576
|9.819
|-106,15
|
|Yarım
|4.701
|4.800
|-36,00
|
|Çeyrek
|2.351
|2.400
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,18
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|17,54
|17,56
|-0,65
|
|B. Petrol
|75,36
|75,36
|-0,75
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 5, 231 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 73 altında . İşlem hacmi 55, 620.00 milyon TL de
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17:59YAPRK
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 72.45 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 019, 109 adet işlem
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17:57BRKVY
Yüzde -9.57 oranında düşüşle 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 587, 584 adet işlem
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17:56MRGYO
Yüzde -5.55 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 568, 511 adet işlem
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17:55COSMO
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 78.70 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 908 adet işlem