***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
20.06.2023 19:13
***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Haziran 2023 Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
19.06.2023
Açıklamalar
Seri III No 48-1 Sayılı Tebliğ'in 34.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendi uyarınca, Kazakistan Cumhuriyeti, Almatı Şehri, Alatauskiy sınırları içinde 20-312-941-133 Kadastro Kodlu Taşınmaza ilişkin Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan Haziran 2023 değerleme raporu EK'de yer almaktadır.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160618
BIST