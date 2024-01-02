***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
02.01.2024 18:13
***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Aralık 2023 Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
29.12.2023
Açıklamalar
Seri III No 48-1 Sayılı Tebliğ'in 34.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendi uyarınca, Muğla İli, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mah.'de yer alan gayrimenkule ilişkin Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan Aralık 2023 değerleme raporu EK'de yer almaktadır.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231529
BIST