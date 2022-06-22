***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu bugünkü toplantısında (22.06.2022) sermaye artırımı yolu ile halka arz işleminin tamamlanmasını takiben 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere çıkarılmış sermayesinin 610.166.462-TL'ndan 813.555.283-TL'sına artırılması sonucu esas sözleşmenin Sermaye başlıklı 8'inci maddesinin (Ek) tadili amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kurumlara başvuruda bulunulmasına karar verilmiş olduğu hususunu, kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038771BIST