***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
22.06.2022 18:23
***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu bugünkü toplantısında (22.06.2022) sermaye artırımı yolu ile halka arz işleminin tamamlanmasını takiben 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere çıkarılmış sermayesinin 610.166.462-TL'ndan 813.555.283-TL'sına artırılması sonucu esas sözleşmenin Sermaye başlıklı 8'inci maddesinin (Ek) tadili amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kurumlara başvuruda bulunulmasına karar verilmiş olduğu hususunu, kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038771
BIST
18:052.574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,56
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.587
En Düşük
2.552
18:0517,3510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0128
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
18:0518,3996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1326
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,4132
En Düşük
18,0279
18:051.027,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.026,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.031,44
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAKIM
|12,87
|421.444.981
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,71
|30.091.856
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.795.332
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|12.511.109
|% 9,94
|
|BALAT
|13,12
|1.440.668
|% 9,15
|
|SNKRN
|26,66
|623.284
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|4.818.731
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|3.490.630
|% -9,98
|
|ULUSE
|168,00
|112.864.529
|% -8,84
|
|DOBUR
|43,50
|2.051.074
|% -7,37
|
|THYAO
|52,05
|5.269.224.113
|% 0,29
|
|EREGL
|28,20
|1.971.698.129
|% -1,74
|
|SISE
|22,20
|1.783.031.564
|% -1,86
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|SASA
|45,10
|1.244.936.656
|% -1,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.148.954.199
|% -1,20
|
|ODAS
|3,15
|722.814.862
|% -1,87
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|KARSN
|7,49
|1.059.562.419
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,64
|301.399.808
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3443
|17,3510
|% 0,07
|
|Euro
|18,3732
|18,3996
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,2803
|21,3870
|% 0,29
|
|Frank
|18,0158
|18,1244
|% 0,84
|
|Riyal
|4,6113
|4,6344
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|7,98
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|4,59
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.806
|6.914
|27,00
|
|Yarım
|3.341
|3.382
|13,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.690
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,50
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,98
|-0,12
|
|B. Petrol
|109
|109
|-5,27
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58DOAS
Yüzde 6.23 oranında artışla 83.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 929, 641 adet işlem
-
17:57SUWEN
Yüzde 5.74 oranında artışla 19.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 364, 616 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, FROTO, SAHOL
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 07 artarak (% 0.26 ) 2, 315
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKIM, BAYRK, DGGYO