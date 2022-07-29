***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler610.166.462 4.032 4.032 4.032 5.234.547 5.234.547 5.234.547 3.691 -59.870.059 130.162.253 70.292.194 685.700.926 685.700.926Düzeltmelerden Sonraki Tutar336.105 129.249.915 -130.162.253 -912.338 -576.233 -576.233Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)55.504 55.504 55.504 -3.489.694 -3.489.694 -3.489.694 -44.391.665 -44.391.665 -47.825.855 -47.825.855Dönem Karı (Zararı)-44.391.665 -44.391.665 -44.391.665 -44.391.665Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)[11,15] 55.504 55.504 55.504 -3.489.694 -3.489.694 -3.489.694 -3.434.190 -3.434.190Dönem Sonu Bakiyeler610.166.462 59.536 59.536 59.536 1.744.853 1.744.853 1.744.853 339.796 69.379.856 -44.391.665 24.988.191 637.298.838 637.298.838Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler610.166.462 5.393.000 86.675 5.479.675 5.479.675 339.796 65.989.778 125.468.531 191.458.309 807.444.242 807.444.242Transferler125.468.531 -125.468.531 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-72.700.080 -72.700.080 -72.700.080 -72.700.080Dönem Karı (Zararı)-72.700.080 -72.700.080 -72.700.080 -72.700.080Sermaye Arttırımı[18,20] 203.388.821 20.338.882Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)[19] -2.725.000Dönem Sonu Bakiyeler813.555.283 -2.725.000 20.338.882 5.393.000 86.675 5.479.675 5.479.675 339.796 191.458.309 -72.700.080 118.758.229 955.746.865 955.746.865Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI58.884.130 23.513.270Dönem Karı (Zararı)-72.700.080 -44.391.665Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-72.700.080 -44.391.665Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler133.535.798 71.595.945Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[11,12] 344.632 300.095Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler[15] 230.242 6.561Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler71.499 6.561Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler158.743 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler[5,27] 132.173.087 2.165.028Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler132.173.087 2.165.028Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler[4,8,27] 1.887.096 67.026.120Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler[28] -1.099.259 36.510Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler[11,12,26] 0 2.936.365Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 32.541Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 2.903.824Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -874.734İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.951.588 -3.691.010Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[6] 7.575 1.195.686İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 994.213İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7.575 201.473Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[7] -271.425 -562.067İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-271.425 -562.067Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler[9] -169.513 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[6] 85.510 -1.887.393İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)86.154 -919.802İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-644 -967.591Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)[7] 85.714 401.991Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[7] 136.000 6.400İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9.440 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)126.560 6.400Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)[14] -201.780 836.300İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[16] -1.623.669 -3.681.927Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-932.814 -2.595.080Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-690.855 -1.086.847Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları58.884.130 23.513.270YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-190.821 27.734.501Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri[4] 0 14.990.855Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri[11,12] -190.821 -56.354Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-97.716 -56.354Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-93.105 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri[10] 0 12.800.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-23.680.922 -46.849.710Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri[18,20] 223.727.703 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri223.727.703 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri[19] -2.725.000 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-2.725.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] -244.683.625 -46.849.710Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-244.683.625 -46.849.710YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)35.012.387 4.398.061NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)35.012.387 4.398.061DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 296.705.813 73.997.632DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 331.718.200 78.395.693Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[3] 331.718.200 296.705.813Finansal Yatırımlar[4] 154.452.844 131.423.940Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar154.452.844 131.423.940Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar154.452.844 131.423.940Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar[6] 1.416 8.991İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.416 8.991Diğer Alacaklar[7] 977.736 704.585İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar977.736 704.585Türev Araçlar[8] 11.874.000 36.790.000Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar11.874.000 36.790.000Proje Halindeki Stoklar[9] 444.359 274.846Peşin Ödenmiş Giderler[13] 2.100.195 151.440İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.100.195 151.440Diğer Dönen Varlıklar[16] 3.519.307 4.535.248İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.519.307 4.535.248ARA TOPLAM505.088.057 470.594.863TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR505.088.057 470.594.863DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar[7] 1.926 3.652İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.926 3.652Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller[10] 1.107.511.627 1.105.913.000Maddi Duran Varlıklar[11] 25.041.832 26.879.616Binalar24.696.909 26.545.000Taşıtlar105.988 144.827Mobilya ve Demirbaşlar238.935 189.789Özel Maliyetler0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar[12] 85.346 0Diğer Haklar85.346 0Peşin Ödenmiş Giderler[13] 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.132.640.731 1.132.796.268TOPLAM VARLIKLAR1.637.728.788 1.603.391.131KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[5] 0 180.250.497İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 180.250.497Banka Kredileri0 180.250.497Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[5] 173.931.993 139.786.172İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları173.931.993 139.786.172Banka Kredileri173.931.993 139.786.172Ticari Borçlar[6] 437.052 342.606İlişkili Taraflara Ticari Borçlar86.154 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar350.898 342.606Diğer Borçlar[7] 2.023.438 1.368.755İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9.440 9.440İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.013.998 1.359.315Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler[14] 1.003.810 2.338.350Diğer Sözleşme Yükümlülükleri1.003.810 2.338.350Kısa Vadeli Karşılıklar[15] 551.378 66.787Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar127.171 66.787Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar424.207 0ARA TOPLAM177.947.671 324.153.167TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER177.947.671 324.153.167UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[5] 502.618.900 469.448.969İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar502.618.900 469.448.969Banka Kredileri502.618.900 469.448.969Uzun Vadeli Karşılıklar[15] 618.043 448.185Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar118.287 107.172Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar499.756 341.013Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü[28] 797.309 1.896.568TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER504.034.252 471.793.722TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER681.981.923 795.946.889ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar955.746.865 807.444.242Ödenmiş Sermaye[18] 813.555.283 610.166.462Geri Alınmış Paylar (-)[19] -2.725.000 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[20] 20.338.882 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[21] 5.479.675 5.479.675Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.479.675 5.479.675Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)5.393.000 5.393.000Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)86.675 86.675Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[22] 339.796 339.796Yasal Yedekler339.796 339.796Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları191.458.309 65.989.778Net Dönem Karı veya Zararı-72.700.080 125.468.531Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR955.746.865 807.444.242TOPLAM KAYNAKLAR1.637.728.788 1.603.391.131Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[23] 31.653.708 34.734.873 16.228.996 20.983.698Satışların Maliyeti[23] 0 -18.506.000 0 -13.836.000TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)31.653.708 16.228.873 16.228.996 7.147.698FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)31.653.708 16.228.873 16.228.996 7.147.698Genel Yönetim Giderleri[24] -21.251.503 -10.954.957 -16.214.117 -5.070.684Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[25] 232.968 774.211 47.250 40.213Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[25] -485.028 -256.291 -292.416 -202.414ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.150.145 5.791.836 -230.287 1.914.813Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[26] 0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler[26] -1.081.977 -647.492 -65.399 -614.951FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.068.168 5.144.344 -295.686 1.299.862Finansman Gelirleri[27] 101.875.790 30.322.500 45.262.290 11.158.922Finansman Giderleri[27] -184.743.297 -79.821.999 -92.399.827 -19.547.077SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-73.799.339 -44.355.155 -47.433.223 -7.088.293Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri[28] 1.099.259 -36.510 184.798 -89.347Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.099.259 -36.510 184.798 -89.347SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-72.700.080 -44.391.665 -47.248.425 -7.177.640DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-72.700.080 -44.391.665 -47.248.425 -7.177.640Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-72.700.080 -44.391.665 -47.248.425 -7.177.640Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 55.504 0 9.903Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[15] 0 55.504 0 9.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 -3.489.694 0 -3.146.871Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)[4] 0 -3.489.694 0 -3.146.871Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 -3.489.694 0 -3.146.871DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -3.434.190 0 -3.136.968TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-72.700.080 -47.825.855 -47.248.425 -10.314.608Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-72.700.080 -47.825.855 -47.248.425 -10.314.608http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049549BIST