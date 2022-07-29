***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
29.07.2022 19:23
***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
610.166.462 4.032 4.032 4.032 5.234.547 5.234.547 5.234.547 3.691 -59.870.059 130.162.253 70.292.194 685.700.926 685.700.926
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
336.105 129.249.915 -130.162.253 -912.338 -576.233 -576.233
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
55.504 55.504 55.504 -3.489.694 -3.489.694 -3.489.694 -44.391.665 -44.391.665 -47.825.855 -47.825.855
Dönem Karı (Zararı)
-44.391.665 -44.391.665 -44.391.665 -44.391.665
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[11,15] 55.504 55.504 55.504 -3.489.694 -3.489.694 -3.489.694 -3.434.190 -3.434.190
Dönem Sonu Bakiyeler
610.166.462 59.536 59.536 59.536 1.744.853 1.744.853 1.744.853 339.796 69.379.856 -44.391.665 24.988.191 637.298.838 637.298.838
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
610.166.462 5.393.000 86.675 5.479.675 5.479.675 339.796 65.989.778 125.468.531 191.458.309 807.444.242 807.444.242
Transferler
125.468.531 -125.468.531 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-72.700.080 -72.700.080 -72.700.080 -72.700.080
Dönem Karı (Zararı)
-72.700.080 -72.700.080 -72.700.080 -72.700.080
Sermaye Arttırımı
[18,20] 203.388.821 20.338.882
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
[19] -2.725.000
Dönem Sonu Bakiyeler
813.555.283 -2.725.000 20.338.882 5.393.000 86.675 5.479.675 5.479.675 339.796 191.458.309 -72.700.080 118.758.229 955.746.865 955.746.865
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
58.884.130 23.513.270
Dönem Karı (Zararı)
-72.700.080 -44.391.665
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-72.700.080 -44.391.665
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
133.535.798 71.595.945
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[11,12] 344.632 300.095
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
[15] 230.242 6.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
71.499 6.561
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
158.743 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
[5,27] 132.173.087 2.165.028
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
132.173.087 2.165.028
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
[4,8,27] 1.887.096 67.026.120
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[28] -1.099.259 36.510
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
[11,12,26] 0 2.936.365
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 32.541
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.903.824
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -874.734
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.951.588 -3.691.010
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] 7.575 1.195.686
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 994.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.575 201.473
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[7] -271.425 -562.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-271.425 -562.067
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[9] -169.513 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] 85.510 -1.887.393
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
86.154 -919.802
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-644 -967.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] 85.714 401.991
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[7] 136.000 6.400
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.440 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
126.560 6.400
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[14] -201.780 836.300
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[16] -1.623.669 -3.681.927
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-932.814 -2.595.080
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-690.855 -1.086.847
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
58.884.130 23.513.270
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-190.821 27.734.501
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
[4] 0 14.990.855
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[11,12] -190.821 -56.354
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-97.716 -56.354
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-93.105 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[10] 0 12.800.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.680.922 -46.849.710
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[18,20] 223.727.703 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
223.727.703 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[19] -2.725.000 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.725.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -244.683.625 -46.849.710
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-244.683.625 -46.849.710
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.012.387 4.398.061
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.012.387 4.398.061
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 296.705.813 73.997.632
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 331.718.200 78.395.693
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 331.718.200 296.705.813
Finansal Yatırımlar
[4] 154.452.844 131.423.940
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
154.452.844 131.423.940
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
154.452.844 131.423.940
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[6] 1.416 8.991
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.416 8.991
Diğer Alacaklar
[7] 977.736 704.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
977.736 704.585
Türev Araçlar
[8] 11.874.000 36.790.000
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
11.874.000 36.790.000
Proje Halindeki Stoklar
[9] 444.359 274.846
Peşin Ödenmiş Giderler
[13] 2.100.195 151.440
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.100.195 151.440
Diğer Dönen Varlıklar
[16] 3.519.307 4.535.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.519.307 4.535.248
ARA TOPLAM
505.088.057 470.594.863
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
505.088.057 470.594.863
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
[7] 1.926 3.652
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.926 3.652
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[10] 1.107.511.627 1.105.913.000
Maddi Duran Varlıklar
[11] 25.041.832 26.879.616
Binalar
24.696.909 26.545.000
Taşıtlar
105.988 144.827
Mobilya ve Demirbaşlar
238.935 189.789
Özel Maliyetler
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[12] 85.346 0
Diğer Haklar
85.346 0
Peşin Ödenmiş Giderler
[13] 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.132.640.731 1.132.796.268
TOPLAM VARLIKLAR
1.637.728.788 1.603.391.131
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 0 180.250.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 180.250.497
Banka Kredileri
0 180.250.497
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 173.931.993 139.786.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
173.931.993 139.786.172
Banka Kredileri
173.931.993 139.786.172
Ticari Borçlar
[6] 437.052 342.606
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
86.154 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
350.898 342.606
Diğer Borçlar
[7] 2.023.438 1.368.755
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9.440 9.440
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.013.998 1.359.315
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
[14] 1.003.810 2.338.350
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
1.003.810 2.338.350
Kısa Vadeli Karşılıklar
[15] 551.378 66.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
127.171 66.787
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
424.207 0
ARA TOPLAM
177.947.671 324.153.167
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
177.947.671 324.153.167
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 502.618.900 469.448.969
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
502.618.900 469.448.969
Banka Kredileri
502.618.900 469.448.969
Uzun Vadeli Karşılıklar
[15] 618.043 448.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
118.287 107.172
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
499.756 341.013
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[28] 797.309 1.896.568
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
504.034.252 471.793.722
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
681.981.923 795.946.889
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
955.746.865 807.444.242
Ödenmiş Sermaye
[18] 813.555.283 610.166.462
Geri Alınmış Paylar (-)
[19] -2.725.000 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[20] 20.338.882 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[21] 5.479.675 5.479.675
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.479.675 5.479.675
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.393.000 5.393.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
86.675 86.675
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[22] 339.796 339.796
Yasal Yedekler
339.796 339.796
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
191.458.309 65.989.778
Net Dönem Karı veya Zararı
-72.700.080 125.468.531
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
955.746.865 807.444.242
TOPLAM KAYNAKLAR
1.637.728.788 1.603.391.131
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
[23] 31.653.708 34.734.873 16.228.996 20.983.698
Satışların Maliyeti
[23] 0 -18.506.000 0 -13.836.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.653.708 16.228.873 16.228.996 7.147.698
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
31.653.708 16.228.873 16.228.996 7.147.698
Genel Yönetim Giderleri
[24] -21.251.503 -10.954.957 -16.214.117 -5.070.684
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[25] 232.968 774.211 47.250 40.213
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[25] -485.028 -256.291 -292.416 -202.414
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.150.145 5.791.836 -230.287 1.914.813
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[26] 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[26] -1.081.977 -647.492 -65.399 -614.951
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.068.168 5.144.344 -295.686 1.299.862
Finansman Gelirleri
[27] 101.875.790 30.322.500 45.262.290 11.158.922
Finansman Giderleri
[27] -184.743.297 -79.821.999 -92.399.827 -19.547.077
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-73.799.339 -44.355.155 -47.433.223 -7.088.293
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[28] 1.099.259 -36.510 184.798 -89.347
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.099.259 -36.510 184.798 -89.347
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-72.700.080 -44.391.665 -47.248.425 -7.177.640
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-72.700.080 -44.391.665 -47.248.425 -7.177.640
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-72.700.080 -44.391.665 -47.248.425 -7.177.640
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 55.504 0 9.903
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[15] 0 55.504 0 9.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -3.489.694 0 -3.146.871
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[4] 0 -3.489.694 0 -3.146.871
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 -3.489.694 0 -3.146.871
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -3.434.190 0 -3.136.968
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-72.700.080 -47.825.855 -47.248.425 -10.314.608
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-72.700.080 -47.825.855 -47.248.425 -10.314.608
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049549
BIST