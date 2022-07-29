***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler610.166.462 4.032 4.032 4.032 5.234.547 5.234.547 5.234.547 1.191 -61.782.713 128.656.830 66.874.117 682.280.349 682.280.349Transferler328.605 127.751.992 -128.656.830 -904.838 -576.233 -576.233Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)55.504 55.504 55.504 -3.489.694 -3.489.694 -3.489.694 -46.310.320 -46.310.320Dönem Karı (Zararı)-42.876.130 -42.876.130Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)55.504 55.504 55.504 -3.489.694 -3.434.190 -3.434.190Dönem Sonu Bakiyeler610.166.462 59.536 59.536 59.536 1.744.853 1.744.853 1.744.853 329.796 65.969.279 -42.876.130 23.093.149 635.393.796 635.393.796Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.393.000 86.675 5.479.675 5.479.675 329.796 62.579.201 121.184.071 183.763.272 799.739.205 799.739.205Transferler121.184.071 -121.184.071 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-73.994.982 -73.994.982 -73.994.982 -73.994.982Dönem Karı (Zararı)-73.994.982 -73.994.982 -73.994.982 -73.994.982Sermaye Arttırımı203.388.821 20.338.882 223.727.703 223.727.703Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.725.000 -2.725.000 -2.725.000Dönem Sonu Bakiyeler813.555.283 -2.725.000 20.338.882 5.393.000 86.675 5.479.675 329.796 183.763.272 -73.994.982 109.768.290 946.746.926 946.746.926Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI58.640.899 44.285.337Dönem Karı (Zararı)-73.994.982 -42.876.130Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-73.994.982 -42.876.130Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler134.628.227 74.651.886Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[11,12] 337.802 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler[15] 230.242 6.561Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler71.499 6.561Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler158.743 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler132.173.087 2.165.028Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler132.173.087 2.165.028Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler[4,8,27] 1.887.096 67.026.120Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler[15,16,17] 6.031.365Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32.541Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler5.998.824Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-577.188İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.992.346 12.509.581Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[6] 7.575 14.149.101İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 13.947.628İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7.575 201.473Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[7] -271.425 -562.067İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-271.425 -562.067Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler[9] -169.513 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[6] 38.613 -1.892.341İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)86.154 -1.759.802İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-47.541 -132.539Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)[7] 85.986 577.221Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[7] 136.000 6.400İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9.440 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)126.560 6.400Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)[14] -201.780 836.300İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[16] -1.617.802 -605.033Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-918.059 498.415Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-699.743 -1.103.448Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları58.640.899 44.285.337YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-190.821 2.784.501Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri[4] 0 -24.950.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları[4] 0 14.990.855Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[11,12] -190.821 -56.354Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-97.716 -56.354Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-93.105 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri[10] 0 12.800.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-23.680.922 -46.849.710Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri[18,20] 223.727.703 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri[18,20] 223.727.703 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları[19] -2.725.000 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[19] -2.725.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-244.683.625 -46.849.710Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] -244.683.625 -46.849.710YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.769.156 220.128NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.769.156 220.128DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 291.868.896 73.945.538DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 326.638.052 74.165.666Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[3] 326.638.052 291.868.896Finansal Yatırımlar[4] 154.452.844 131.423.940Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar154.452.844 131.423.940Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar154.452.844 131.423.940Ticari Alacaklar[6] 1.416 8.991İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.416 8.991Diğer Alacaklar[7] 977.736 704.585İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar977.736 704.585Türev Araçlar[8] 11.874.000 36.790.000Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar11.874.000 36.790.000Proje Halindeki Stoklar[9] 444.359 274.846Peşin Ödenmiş Giderler[13] 2.088.549 151.440İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.088.549 151.440Diğer Dönen Varlıklar[16].000 25.000.000Diğer Alacaklar[7] 1.926 3.652[10] 1.081.735.625 1.079.454.000Maddi Duran Varlıklar[11] 24.365.664 26.879.616Binalarbilya ve Demirbaşlar238.935 189.789Maddi Olmayan Duran Varlıklar[ 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.131.188.561 1.131.337.268TOPLAM VARLIKLAR1.627.847.258 1.593.760.757KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[5] 0 180.250.497İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 180.250.497Banka Kredileri0 180.250.497Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[5] 173.931.993 139.786.172İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları173.931.993 139.786.172Banka Kredileri173.931.993 139.786.172Ticari Borçlar[6] 390.046 342.497İlişkili Taraflara Ticari Borçlar86.154 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar303.892 342.497Diğer Borçlar[7] 1.991.905 1.345.838İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9.440 9.440İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.982.465 1.336.398Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler[14] 1.003.810 2.338.350Diğer Sözleşme Yükümlülükleri1.003.810 2.338.350Kısa Vadeli Karşılıklar5 551.378 66.787Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar127.171 66.787Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar424.207ARA TOPLAM177.869.132 324.130.141TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER177.869.132 324.130.141UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[5] 502.618.900 469.448.969İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar502.618.900 469.448.969Banka Kredileri502.618.900 469.448.969Uzun Vadeli Karşılıklar[15] 612.300 442.442Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar112.544 101.429Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar499.756 341.013TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER503.231.200 469.891.411TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER681.100.332 794.021.552ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar946.746.926 799.739.205Ödenmiş Sermaye[18] 813.555.283 610.166.462Geri Alınmış Paylar (-)[19] -2.725.000 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[20] 20.338.882 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[21] 5.479.675 5.479.675Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.479.675 5.479.675Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)5.393.000 5.393.000Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)86.675 86.675Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[22] 329.796 329.796Yasal Yedekler329.796 329.796Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları183.763.272 62.579.201Net Dönem Karı veya Zararı-73.994.982 121.184.071TOPLAM ÖZKAYNAKLAR946.746.926 799.739.205TOPLAM KAYNAKLAR1.627.847.258 1.593.760.757Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[23] 31.004.817 34.159.433 15.864.585 20.701.352Satışların Maliyeti[23] 0 -18.506.000 0 -13.836.000TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)31.004.817 15.653.433 15.864.585 6.865.352FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)31.004.817 15.653.433 15.864.585 6.865.352Genel Yönetim Giderleri[24] -20.418.679 -9.223.123 -15.814.655 -4.263.176Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[25] 230.270 769.870 45.952 38.015Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[25] -484.097 -241.291 -291.485 -221.830ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.332.311 6.958.889 -195.603 2.418.361Yatırım Faaliyetlerinden Giderler[26] -1.081.977 -32.541 -65.399 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.250.334 6.926.348 -261.002 2.418.361Finansman Gelirleri[27] 101.489.691 30.019.521 45.058.453 10.976.878Finansman Giderleri[27] -184.735.007 -79.821.999 -92.391.537 -19.547.077SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-73.994.982 -42.876.130 -47.594.086 -6.151.838Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-73.994.982 -42.876.130 -47.594.086 -6.151.838DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-73.994.982 -42.876.130 -47.594.086 -6.151.838Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-73.994.982 -42.876.130 -47.594.086 -6.151.838Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 55.504 0 9.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 55.504 0 9.903Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi[15] 0 55.504 0 9.903Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 342.823Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)[4] 0 0 0 342.823Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 342.823DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 55.504 0 352.726TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-73.994.982 -42.820.626 -47.594.086 -5.799.112Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-73.994.982 -42.820.626 -47.594.086 -5.799.112http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049551BIST