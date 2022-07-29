***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
29.07.2022 19:23
***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
610.166.462 4.032 4.032 4.032 5.234.547 5.234.547 5.234.547 1.191 -61.782.713 128.656.830 66.874.117 682.280.349 682.280.349
Transferler
328.605 127.751.992 -128.656.830 -904.838 -576.233 -576.233
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
55.504 55.504 55.504 -3.489.694 -3.489.694 -3.489.694 -46.310.320 -46.310.320
Dönem Karı (Zararı)
-42.876.130 -42.876.130
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
55.504 55.504 55.504 -3.489.694 -3.434.190 -3.434.190
Dönem Sonu Bakiyeler
610.166.462 59.536 59.536 59.536 1.744.853 1.744.853 1.744.853 329.796 65.969.279 -42.876.130 23.093.149 635.393.796 635.393.796
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.393.000 86.675 5.479.675 5.479.675 329.796 62.579.201 121.184.071 183.763.272 799.739.205 799.739.205
Transferler
121.184.071 -121.184.071 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-73.994.982 -73.994.982 -73.994.982 -73.994.982
Dönem Karı (Zararı)
-73.994.982 -73.994.982 -73.994.982 -73.994.982
Sermaye Arttırımı
203.388.821 20.338.882 223.727.703 223.727.703
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.725.000 -2.725.000 -2.725.000
Dönem Sonu Bakiyeler
813.555.283 -2.725.000 20.338.882 5.393.000 86.675 5.479.675 329.796 183.763.272 -73.994.982 109.768.290 946.746.926 946.746.926
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
58.640.899 44.285.337
Dönem Karı (Zararı)
-73.994.982 -42.876.130
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-73.994.982 -42.876.130
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
134.628.227 74.651.886
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[11,12] 337.802 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
[15] 230.242 6.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
71.499 6.561
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
158.743 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
132.173.087 2.165.028
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
132.173.087 2.165.028
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
[4,8,27] 1.887.096 67.026.120
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
[15,16,17] 6.031.365
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32.541
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
5.998.824
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-577.188
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.992.346 12.509.581
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] 7.575 14.149.101
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 13.947.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.575 201.473
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[7] -271.425 -562.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-271.425 -562.067
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[9] -169.513 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] 38.613 -1.892.341
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
86.154 -1.759.802
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-47.541 -132.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] 85.986 577.221
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[7] 136.000 6.400
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.440 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
126.560 6.400
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[14] -201.780 836.300
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[16] -1.617.802 -605.033
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-918.059 498.415
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-699.743 -1.103.448
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
58.640.899 44.285.337
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-190.821 2.784.501
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
[4] 0 -24.950.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
[4] 0 14.990.855
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[11,12] -190.821 -56.354
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-97.716 -56.354
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-93.105 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[10] 0 12.800.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.680.922 -46.849.710
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[18,20] 223.727.703 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[18,20] 223.727.703 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
[19] -2.725.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[19] -2.725.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-244.683.625 -46.849.710
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -244.683.625 -46.849.710
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.769.156 220.128
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.769.156 220.128
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 291.868.896 73.945.538
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 326.638.052 74.165.666
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 326.638.052 291.868.896
Finansal Yatırımlar
[4] 154.452.844 131.423.940
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
154.452.844 131.423.940
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
154.452.844 131.423.940
Ticari Alacaklar
[6] 1.416 8.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.416 8.991
Diğer Alacaklar
[7] 977.736 704.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
977.736 704.585
Türev Araçlar
[8] 11.874.000 36.790.000
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
11.874.000 36.790.000
Proje Halindeki Stoklar
[9] 444.359 274.846
Peşin Ödenmiş Giderler
[13] 2.088.549 151.440
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.088.549 151.440
Diğer Dönen Varlıklar
[16].000 25.000.000
Diğer Alacaklar
[7] 1.926 3.652
[10] 1.081.735.625 1.079.454.000
Maddi Duran Varlıklar
[11] 24.365.664 26.879.616
Binalar
bilya ve Demirbaşlar
238.935 189.789
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[ 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.131.188.561 1.131.337.268
TOPLAM VARLIKLAR
1.627.847.258 1.593.760.757
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 0 180.250.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 180.250.497
Banka Kredileri
0 180.250.497
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 173.931.993 139.786.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
173.931.993 139.786.172
Banka Kredileri
173.931.993 139.786.172
Ticari Borçlar
[6] 390.046 342.497
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
86.154 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
303.892 342.497
Diğer Borçlar
[7] 1.991.905 1.345.838
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9.440 9.440
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.982.465 1.336.398
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
[14] 1.003.810 2.338.350
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
1.003.810 2.338.350
Kısa Vadeli Karşılıklar
5 551.378 66.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
127.171 66.787
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
424.207
ARA TOPLAM
177.869.132 324.130.141
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
177.869.132 324.130.141
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 502.618.900 469.448.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
502.618.900 469.448.969
Banka Kredileri
502.618.900 469.448.969
Uzun Vadeli Karşılıklar
[15] 612.300 442.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
112.544 101.429
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
499.756 341.013
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
503.231.200 469.891.411
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
681.100.332 794.021.552
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
946.746.926 799.739.205
Ödenmiş Sermaye
[18] 813.555.283 610.166.462
Geri Alınmış Paylar (-)
[19] -2.725.000 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[20] 20.338.882 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[21] 5.479.675 5.479.675
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.479.675 5.479.675
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.393.000 5.393.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
86.675 86.675
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[22] 329.796 329.796
Yasal Yedekler
329.796 329.796
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
183.763.272 62.579.201
Net Dönem Karı veya Zararı
-73.994.982 121.184.071
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
946.746.926 799.739.205
TOPLAM KAYNAKLAR
1.627.847.258 1.593.760.757
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
[23] 31.004.817 34.159.433 15.864.585 20.701.352
Satışların Maliyeti
[23] 0 -18.506.000 0 -13.836.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.004.817 15.653.433 15.864.585 6.865.352
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
31.004.817 15.653.433 15.864.585 6.865.352
Genel Yönetim Giderleri
[24] -20.418.679 -9.223.123 -15.814.655 -4.263.176
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[25] 230.270 769.870 45.952 38.015
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[25] -484.097 -241.291 -291.485 -221.830
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.332.311 6.958.889 -195.603 2.418.361
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[26] -1.081.977 -32.541 -65.399 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.250.334 6.926.348 -261.002 2.418.361
Finansman Gelirleri
[27] 101.489.691 30.019.521 45.058.453 10.976.878
Finansman Giderleri
[27] -184.735.007 -79.821.999 -92.391.537 -19.547.077
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-73.994.982 -42.876.130 -47.594.086 -6.151.838
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-73.994.982 -42.876.130 -47.594.086 -6.151.838
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-73.994.982 -42.876.130 -47.594.086 -6.151.838
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-73.994.982 -42.876.130 -47.594.086 -6.151.838
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 55.504 0 9.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 55.504 0 9.903
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
[15] 0 55.504 0 9.903
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 342.823
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[4] 0 0 0 342.823
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 342.823
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 55.504 0 352.726
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-73.994.982 -42.820.626 -47.594.086 -5.799.112
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-73.994.982 -42.820.626 -47.594.086 -5.799.112
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049551
BIST