***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler610.166.462 4.032 4.032 4.032 5.234.547 5.234.547 5.234.547 1.191 -61.782.713 128.656.830 66.874.117 682.280.349 682.280.349Transferler328.605 127.751.992 -128.656.830 -904.838 -576.233 -576.233Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26.472 26.472 26.472 -3.540.220 -3.540.220 -3.540.220 -55.637.984 -55.637.984 -59.151.732 -59.151.732Dönem Karı (Zararı)-55.637.984 -55.637.984 -55.637.984 -55.637.984Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)[11,15] 26.472 26.472 26.472 -3.540.220 -3.540.220 -3.540.220 -3.513.748 -3.513.748Dönem Sonu Bakiyeler610.166.462 30.504 30.504 30.504 1.694.327 1.694.327 1.694.327 329.796 65.969.279 -55.637.984 10.331.295 622.552.384 622.552.384Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler610.166.462 5.393.000 86.675 5.479.675 5.479.675 329.796 62.579.201 121.184.071 183.763.272 799.739.205 799.739.205Transferler121.184.071 -121.184.071 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-81.784.428 -81.784.428 -81.784.428 -81.784.428Dönem Karı (Zararı)-81.784.428 -81.784.428 -81.784.428 -81.784.428Sermaye Arttırımı[18,20] 203.388.821 20.338.882 223.727.703 223.727.703Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)[19] -11.256.789 3.785.914 3.785.914 -7.470.875 -7.470.875Dönem Sonu Bakiyeler813.555.283 -11.256.789 20.338.882 5.393.000 86.675 5.479.675 5.479.675 329.796 187.549.186 -81.784.428 105.764.758 934.211.605 934.211.605Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI84.925.306 35.782.489Dönem Karı (Zararı)-81.784.428 -55.637.984Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-81.784.428 -55.637.984Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler183.741.387 79.797.031Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[11,12] 512.251 460.934Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler[15] 215.751 -32.572Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler48.197 -32.572Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler167.554 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler[5,27] -10.173.657 8.172.244Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-10.173.657 8.172.244Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler[4,5,8,27] 215.751.042 69.128.800Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler[10] -22.564.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-22.564.000 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler[11,12,26] 0 2.936.365Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 32.541Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 2.903.824Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -868.740İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-17.031.653 11.623.442Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.014 14.938.494İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 14.739.155İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6.014 199.339Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[7] -281.425 -565.989İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-281.425 -565.989Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler[9] -6.686.382 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[6] 58.801 -1.735.603İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)27.889 -1.759.802İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)30.912 24.199Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)[7] 70.450 -35.646Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[7] 136.000 264.300İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)136.000 264.300Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)[14] -2.187.960 -194.646İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[16] -8.147.151 -1.047.468Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-8.393.287 -166.147Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)246.136 -881.321Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları84.925.306 35.782.489YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-198.354 4.130.110Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları[4] 0 -24.950.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri[4] 0 13.277.379Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[11,12] -198.354 -92.269Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-105.249 -92.269Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-93.105Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri[10,26] 0 15.895.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-249.782.658 -78.079.621Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri[18,20] 223.727.703 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri223.727.703 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları[19] -21.854.518 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-21.854.518 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri[19] 14.383.643 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.383.643 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] -466.039.486 -78.079.621Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-466.039.486 -78.079.621YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-165.055.706 -38.167.022NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-165.055.706 -38.167.022DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ291.868.896 73.945.538DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ126.813.190 35.778.516Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[3] 126.813.190 291.868.896Finansal Yatırımlar[4] 178.068.412 131.423.940Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar178.068.412 131.423.940Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar178.068.412 131.423.940Ticari Alacaklar[6] 2.977 8.991İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.977 8.991Diğer Alacaklar[7] 987.736 704.585İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar987.736 704.585Türev Araçlar[8] 0 36.790.000Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 36.790.000Proje Halindeki Stoklar[9] 6.961.228 274.846Peşin Ödenmiş Giderler[13] 8.997.151 151.440İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8.997.151 151.440Diğer Dönen Varlıklar[16] 748.367 1.200.791İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar748.367 1.200.791ARA TOPLAM322.579.061 462.423.489TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR322.579.061 462.423.489DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar[4] 25.000.000 25.000.000Diğer Alacaklar[7] 1.926 3.652İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.926 3.652Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller[10] 1.104.299.625 1.079.454.000Maddi Duran Varlıklar[11] 24.206.507 26.879.616Binalar23.899.424 26.545.000Taşıtlar86.568 144.827Mobilya ve Demirbaşlar220.515 189.789Maddi Olmayan Duran Varlıklar[12] 77.587 0Diğer Haklar77.587 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.153.585.645 1.131.337.268TOPLAM VARLIKLAR1.476.164.706 1.593.760.757KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[5] 0 180.250.497İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 180.250.497Banka Kredileri0 180.250.497Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[5] 159.227.121 139.786.172İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları159.227.121 139.786.172Banka Kredileri159.227.121 139.786.172Ticari Borçlar[6] 413.100 342.497İlişkili Taraflara Ticari Borçlar36.798 8.909İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar376.302 333.588Diğer Borçlar[7] 1.786.622 1.345.838İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9.440 9.440İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.777.182 1.336.398Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler150.390 2.338.350Diğer Sözleşme Yükümlülükleri[14] 150.390 2.338.350Türev Araçlar[8] 8.813.000 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar8.813.000 0Kısa Vadeli Karşılıklar[15] 567.758 66.787Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar103.869 66.787Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar463.889 0ARA TOPLAM170.957.991 324.130.141TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER170.957.991 324.130.141UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[5] 370.373.999 469.448.969İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar370.373.999 469.448.969Banka Kredileri370.373.999 469.448.969Uzun Vadeli Karşılıklar[15] 621.111 442.442Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar112.544 101.429Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar508.567 341.013TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER370.995.110 469.891.411TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER541.953.101 794.021.552ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar934.211.605 799.739.205Ödenmiş Sermaye[18] 813.555.283 610.166.462Geri Alınmış Paylar (-)[19] -11.256.789 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[20] 20.338.882 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[21] 5.479.675 5.479.675Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.479.675 5.479.675Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)5.393.000 5.393.000Tanımlanm [22] 329.796 329.796Yasal Yedekler329.796 329.796Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları187.549.186 62.579.201Net Dönem Karı veya Zararı-81.784.428 121.184.071TOPLAM ÖZKAYNAKLAR934.211.605 799.739.205TOPLAM KAYNAKLAR1.476.164.706 1.593.760.757Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[23] 47.136.559 43.615.438 16.131.742 9.456.005Satışların Maliyeti[23] 0 -18.506.000 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)47.136.559 25.109.438 16.131.742 9.456.005BRÜT KAR (ZARAR)47.136.559 25.109.438 16.131.742 9.456.005Genel Yönetim Giderleri[24] -26.252.213 -12.783.917 -5.833.534 -3.560.794Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[25] 287.839 1.126.528 57.569 356.658Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[25] -1.076.223 -567.108 -592.126 -325.817ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.095.962 12.884.941 9.763.651 5.926.052Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[26] 22.564.000 0 22.564.000 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler[26] -1.081.977 -32.541 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)41.577.985 12.852.400 32.327.651 5.926.052Finansman Gelirleri[27] 167.822.671 38.430.608 66.332.980 8.411.087Finansman Giderleri[27] -291.185.084 -106.920.992 -106.450.077 -27.098.993SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-81.784.428 -55.637.984 -7.789.446 -12.761.854SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-81.784.428 -55.637.984 -7.789.446 -12.761.854DÖNEM KARI (ZARARI)-81.784.428 -55.637.984 -7.789.446 -12.761.854Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-81.784.428 -55.637.984 -7.789.446 -12.761.854Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 26.472 0 -29.032Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[15] 0 26.472 0 -29.032Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 -3.540.220 0 -3.540.220Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)[4] 0 -3.540.220 0 -3.540.220DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -3.513.748 0 -3.569.252TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-81.784.428 -59.151.732 -7.789.446 -16.331.106Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-81.784.428 -59.151.732 -7.789.446 -16.331.106http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076371BIST