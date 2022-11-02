***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
02.11.2022 18:41
***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
610.166.462 4.032 4.032 4.032 5.234.547 5.234.547 5.234.547 1.191 -61.782.713 128.656.830 66.874.117 682.280.349 682.280.349
Transferler
328.605 127.751.992 -128.656.830 -904.838 -576.233 -576.233
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.472 26.472 26.472 -3.540.220 -3.540.220 -3.540.220 -55.637.984 -55.637.984 -59.151.732 -59.151.732
Dönem Karı (Zararı)
-55.637.984 -55.637.984 -55.637.984 -55.637.984
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[11,15] 26.472 26.472 26.472 -3.540.220 -3.540.220 -3.540.220 -3.513.748 -3.513.748
Dönem Sonu Bakiyeler
610.166.462 30.504 30.504 30.504 1.694.327 1.694.327 1.694.327 329.796 65.969.279 -55.637.984 10.331.295 622.552.384 622.552.384
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
610.166.462 5.393.000 86.675 5.479.675 5.479.675 329.796 62.579.201 121.184.071 183.763.272 799.739.205 799.739.205
Transferler
121.184.071 -121.184.071 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-81.784.428 -81.784.428 -81.784.428 -81.784.428
Dönem Karı (Zararı)
-81.784.428 -81.784.428 -81.784.428 -81.784.428
Sermaye Arttırımı
[18,20] 203.388.821 20.338.882 223.727.703 223.727.703
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
[19] -11.256.789 3.785.914 3.785.914 -7.470.875 -7.470.875
Dönem Sonu Bakiyeler
813.555.283 -11.256.789 20.338.882 5.393.000 86.675 5.479.675 5.479.675 329.796 187.549.186 -81.784.428 105.764.758 934.211.605 934.211.605
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
84.925.306 35.782.489
Dönem Karı (Zararı)
-81.784.428 -55.637.984
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-81.784.428 -55.637.984
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
183.741.387 79.797.031
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[11,12] 512.251 460.934
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
[15] 215.751 -32.572
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
48.197 -32.572
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
167.554 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
[5,27] -10.173.657 8.172.244
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.173.657 8.172.244
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
[4,5,8,27] 215.751.042 69.128.800
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
[10] -22.564.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-22.564.000 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
[11,12,26] 0 2.936.365
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 32.541
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.903.824
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -868.740
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.031.653 11.623.442
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.014 14.938.494
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 14.739.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.014 199.339
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[7] -281.425 -565.989
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-281.425 -565.989
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[9] -6.686.382 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] 58.801 -1.735.603
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
27.889 -1.759.802
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30.912 24.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] 70.450 -35.646
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[7] 136.000 264.300
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
136.000 264.300
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[14] -2.187.960 -194.646
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[16] -8.147.151 -1.047.468
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.393.287 -166.147
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
246.136 -881.321
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
84.925.306 35.782.489
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-198.354 4.130.110
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
[4] 0 -24.950.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
[4] 0 13.277.379
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[11,12] -198.354 -92.269
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-105.249 -92.269
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-93.105
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[10,26] 0 15.895.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-249.782.658 -78.079.621
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[18,20] 223.727.703 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
223.727.703 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
[19] -21.854.518 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.854.518 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[19] 14.383.643 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.383.643 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -466.039.486 -78.079.621
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-466.039.486 -78.079.621
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-165.055.706 -38.167.022
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-165.055.706 -38.167.022
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
291.868.896 73.945.538
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
126.813.190 35.778.516
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 126.813.190 291.868.896
Finansal Yatırımlar
[4] 178.068.412 131.423.940
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
178.068.412 131.423.940
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
178.068.412 131.423.940
Ticari Alacaklar
[6] 2.977 8.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.977 8.991
Diğer Alacaklar
[7] 987.736 704.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
987.736 704.585
Türev Araçlar
[8] 0 36.790.000
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 36.790.000
Proje Halindeki Stoklar
[9] 6.961.228 274.846
Peşin Ödenmiş Giderler
[13] 8.997.151 151.440
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.997.151 151.440
Diğer Dönen Varlıklar
[16] 748.367 1.200.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
748.367 1.200.791
ARA TOPLAM
322.579.061 462.423.489
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
322.579.061 462.423.489
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
[4] 25.000.000 25.000.000
Diğer Alacaklar
[7] 1.926 3.652
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.926 3.652
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[10] 1.104.299.625 1.079.454.000
Maddi Duran Varlıklar
[11] 24.206.507 26.879.616
Binalar
23.899.424 26.545.000
Taşıtlar
86.568 144.827
Mobilya ve Demirbaşlar
220.515 189.789
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[12] 77.587 0
Diğer Haklar
77.587 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.153.585.645 1.131.337.268
TOPLAM VARLIKLAR
1.476.164.706 1.593.760.757
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 0 180.250.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 180.250.497
Banka Kredileri
0 180.250.497
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 159.227.121 139.786.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
159.227.121 139.786.172
Banka Kredileri
159.227.121 139.786.172
Ticari Borçlar
[6] 413.100 342.497
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
36.798 8.909
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
376.302 333.588
Diğer Borçlar
[7] 1.786.622 1.345.838
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9.440 9.440
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.777.182 1.336.398
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
150.390 2.338.350
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
[14] 150.390 2.338.350
Türev Araçlar
[8] 8.813.000 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8.813.000 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
[15] 567.758 66.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
103.869 66.787
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
463.889 0
ARA TOPLAM
170.957.991 324.130.141
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
170.957.991 324.130.141
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 370.373.999 469.448.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
370.373.999 469.448.969
Banka Kredileri
370.373.999 469.448.969
Uzun Vadeli Karşılıklar
[15] 621.111 442.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
112.544 101.429
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
508.567 341.013
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
370.995.110 469.891.411
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
541.953.101 794.021.552
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
934.211.605 799.739.205
Ödenmiş Sermaye
[18] 813.555.283 610.166.462
Geri Alınmış Paylar (-)
[19] -11.256.789 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[20] 20.338.882 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[21] 5.479.675 5.479.675
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.479.675 5.479.675
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.393.000 5.393.000
Tanımlanm [22] 329.796 329.796
Yasal Yedekler
329.796 329.796
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
187.549.186 62.579.201
Net Dönem Karı veya Zararı
-81.784.428 121.184.071
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
934.211.605 799.739.205
TOPLAM KAYNAKLAR
1.476.164.706 1.593.760.757
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
[23] 47.136.559 43.615.438 16.131.742 9.456.005
Satışların Maliyeti
[23] 0 -18.506.000 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
47.136.559 25.109.438 16.131.742 9.456.005
BRÜT KAR (ZARAR)
47.136.559 25.109.438 16.131.742 9.456.005
Genel Yönetim Giderleri
[24] -26.252.213 -12.783.917 -5.833.534 -3.560.794
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[25] 287.839 1.126.528 57.569 356.658
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[25] -1.076.223 -567.108 -592.126 -325.817
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.095.962 12.884.941 9.763.651 5.926.052
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[26] 22.564.000 0 22.564.000 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[26] -1.081.977 -32.541 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
41.577.985 12.852.400 32.327.651 5.926.052
Finansman Gelirleri
[27] 167.822.671 38.430.608 66.332.980 8.411.087
Finansman Giderleri
[27] -291.185.084 -106.920.992 -106.450.077 -27.098.993
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-81.784.428 -55.637.984 -7.789.446 -12.761.854
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-81.784.428 -55.637.984 -7.789.446 -12.761.854
DÖNEM KARI (ZARARI)
-81.784.428 -55.637.984 -7.789.446 -12.761.854
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-81.784.428 -55.637.984 -7.789.446 -12.761.854
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 26.472 0 -29.032
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[15] 0 26.472 0 -29.032
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -3.540.220 0 -3.540.220
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[4] 0 -3.540.220 0 -3.540.220
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -3.513.748 0 -3.569.252
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-81.784.428 -59.151.732 -7.789.446 -16.331.106
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-81.784.428 -59.151.732 -7.789.446 -16.331.106
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076371
BIST