***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler610.166.462 4.032 4.032 4.032 5.234.547 5.234.547 5.234.547 3.691 -59.870.060 130.162.253 70.292.193 685.700.925 685.700.925Transferler336.105 129.249.915 -130.162.253 -912.338 -576.233 -576.233Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24.102 24.102 24.102 -3.540.220 -3.540.220 -3.540.220 -56.592.239 -56.592.239 -60.108.357 -60.108.357Dönem Karı (Zararı)-56.592.239 -56.592.239 -56.592.239 -56.592.239Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)[11,15] 24.102 24.102 24.102 -3.540.220 -3.540.220 -3.540.220 -3.516.118 -3.516.118Dönem Sonu Bakiyeler610.166.462 28.134 28.134 28.134 1.694.327 1.694.327 1.694.327 339.796 69.379.855 -56.592.239 12.787.616 625.016.335 625.016.335Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler610.166.462 5.393.000 86.675 5.479.675 5.479.675