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***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

02.11.2022 18:41
***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
610.166.462 4.032 4.032 4.032 5.234.547 5.234.547 5.234.547 3.691 -59.870.060 130.162.253 70.292.193 685.700.925 685.700.925
Transferler
336.105 129.249.915 -130.162.253 -912.338 -576.233 -576.233
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.102 24.102 24.102 -3.540.220 -3.540.220 -3.540.220 -56.592.239 -56.592.239 -60.108.357 -60.108.357
Dönem Karı (Zararı)
-56.592.239 -56.592.239 -56.592.239 -56.592.239
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[11,15] 24.102 24.102 24.102 -3.540.220 -3.540.220 -3.540.220 -3.516.118 -3.516.118
Dönem Sonu Bakiyeler
610.166.462 28.134 28.134 28.134 1.694.327 1.694.327 1.694.327 339.796 69.379.855 -56.592.239 12.787.616 625.016.335 625.016.335
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
610.166.462 5.393.000 86.675 5.479.675 5.479.675
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KAREL 23,32 137.929.014 % 10,00  
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Altın Gr. 986 986 10,54  
Cumhuriyet 6.518 6.617 -111,00  
Tam 6.636 6.710 76,00  
Yarım 3.233 3.280 36,00  
Çeyrek 1.622 1.639 18,00  
Gümüş.Ons 19,71 19,74 0,25  
Gümüş Gr. 11,81 11,83 0,17  
B. Petrol 96,47 96,47 1,80  
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