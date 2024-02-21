***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 17.02.2024Genel Kurul Tarihi 14.03.2024Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.03.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Şeker Kule No:1/1 A2 Katı 201 Nolu salon 34415Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması5 - 2023 yılı hesap dönemi SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması6 - 2023 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı kapsamlı ibra edilmeleri7 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına dair önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, üye sayısına göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yönetim Kurulu Başkanının, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahhas Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi10 - SPK'nın Kurumsal yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası çerçevesinde yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek onaylanması11 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" ve "Türk Ticaret Kanunu" uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesinin onaya sunulması13 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi14 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olup olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi15 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi16 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2023 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi17 - Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında Halka arz aşamasında Fiyat İstikrarı Uygulanması uyarınca geri alınan Şirket payları hakkında bilgi verilmesi18 - Dilek, temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Genel Kurul Davet Metni 2023.pdf - İlan MetniEK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Seker GYO - Konsolide Rapor - 31.12.2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Seker GYO - Solo Rapor - 31.12.2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 17.02.2024 tarihli toplantısında Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının, 14.03.2024 tarihinde saat 10:30'da yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Şeker Kule No:1/1 A2 Katı 201 no'lu salon 34415 Kağıthane –İstanbul adresinde yapılmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251185BIST