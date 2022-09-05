***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi05.09.2022Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarPAY ALIM / SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMUŞirketimiz (Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) tarafından halka arz kapsamında fiyat istikrarının sağlanması amacıyla halka arz fiyatının altında geri alınmış olan toplam 21.000.000 adet paydan, 7.000.000 adetinin satışı 05.09.2022 tarihinde 1,39-1,41 TL fiyat aralığından Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte fiyat istikrarı kapsamında Şirketimiz tarafından geri alınan payların Şirket sermayesindeki oranı 05.09.2022 tarihi itibariyle % 1,721'e düşmüştür.Kamuoyunun bilgisine sunarızSaygılarımızlaŞeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarSEGYO 05/09/2022 500.000 % 0,06 1,41 % 2,52 185.000 YokturSEGYO 05/09/2022 6.500.000 % 0,79 1,39 % 1.721 2.275.000 Yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060268BIST