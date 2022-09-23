***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
23.09.2022 09:34
***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
22.09.2022
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimiz (Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) tarafından halka arz kapsamında fiyat istikrarının sağlanması amacıyla halka arz fiyatının altında geri alınmış olan toplam 21.000.000 adet paydan kalan 14.000.000 adet paydan 3.250.000 adet payın satışı 22.09.2022 tarihinde 1,41-1,44 TL fiyat aralığından Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte fiyat istikrarı kapsamında Şirketimiz tarafından geri alınan payların Şirket sermayesindeki oranı 22.09.2022 tarihi itibariyle % 1,32'e düşmüştür.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SEGYO 22/09/2022 250.000 % 0,03073 1,41 % 1,69 92.500 Yoktur
SEGYO 22/09/2022 500.000 % 0,06146 1,42 % 1,629 190.000 Yoktur
SEGYO 22/09/2022 1.885.675 % 0,23178 1,43 % 1,397 735.413 Yoktur
SEGYO 22/09/2022 614.325 % 0,07551 1,44 % 1,321 245.730 Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064789
BIST