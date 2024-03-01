***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
01.03.2024 18:19
***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Sayılı Pay Tebliğ'nin 29. Maddesi 5. Fıkrası Gereğince Hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetim Komitesi Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254019
BIST
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18:059.097
En Düşük
|Değişim
|: -1,05%
|| -96,54
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.091
En Yüksek
9.227
18:0531,3648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1313
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4333
En Düşük
31,1768
18:0534,0279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1612
|Açılış
|: 33,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
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34,1094
En Düşük
33,7387
18:052.096,98
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 44,13
|Açılış
|: 2.096,98
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.097,92
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKING
|37,84
|53.338.791
|% 10,00
|
|FONET
|40,08
|352.952.225
|% 9,99
|
|OTTO
|390,75
|7.618.362
|% 9,99
|
|TGSAS
|52,75
|30.216.185
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.700.407.896
|% 9,98
|
|ERSU
|30,78
|75.339.077
|% -10,00
|
|NETAS
|85,50
|249.039.735
|% -10,00
|
|CMENT
|410,00
|12.113.347
|% -9,99
|
|ALCTL
|134,90
|434.580.098
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|479.517.135
|% -9,93
|
|EREGL
|45,94
|8.525.330.556
|% 0,92
|
|MIATK
|81,05
|6.016.423.538
|% 3,51
|
|REEDR
|76,10
|5.704.936.249
|% 9,97
|
|THYAO
|277,75
|5.515.341.966
|% -1,42
|
|KONTR
|286,00
|5.219.420.951
|% -0,35
|
|EKGYO
|11,34
|2.410.934.123
|% 2,16
|
|ODAS
|10,66
|1.972.560.369
|% 5,65
|
|EREGL
|45,94
|8.525.330.556
|% 0,92
|
|ISCTR
|10,71
|2.009.651.721
|% -3,51
|
|ZOREN
|5,53
|849.463.436
|% -1,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3378
|31,3617
|% 0,41
|
|Euro
|33,9704
|34,0287
|% 0,48
|
|Sterlin
|39,5424
|39,7407
|% 0,59
|
|Frank
|35,3112
|35,5239
|% 0,38
|
|Riyal
|8,3385
|8,3803
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,10
|23,13
|% 0,66
|
|Platin
|881,52
|885,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|955,08
|959,12
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,17
|84,17
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.080,65
|2.081,01
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MAALT
Yüzde -6.96 oranında düşüşle 1, 203.00 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 733 adet işlem
-
17:58GEREL
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 32.44 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 833, 581 adet işlem
-
17:57VESBE
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 20.96 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 034, 238 adet işlem
-
17:56VESBE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 017, 906 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -95, 08 kaybederek (% -0.98 ) 9, 606