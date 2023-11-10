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***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

10.11.2023 18:14
***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 Sayılı Tebliğ'ine istinaden Şirket'imizin, Şekerbank T.A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden kiralama işlemlerinin 2023 hesap dönemi içerisindeki toplam tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılatın %10'unu aştığı görülmüş olup, 2024 hesap döneminde de aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceği öngörülmektedir. 
Şirket'in, 2023 yılında ilişkili taraflar ile gerçekleştirdiği işlemler, faaliyet konusu içerisinde ticari nitelikte faaliyetler olup 2023 yılında İlişkili Taraf olarak sayılan şirketlerle yapılan işlemlerde emsallerine aykırı olarak bu şirketler yararına bir işlem gerçekleştirilmemiştir. Halen devam etmekte olan kira sözleşmeleri dahil olmak üzere tüm kiralama işlemleri, yürürlükteki mevzuat, ekspertiz kira değerleri ve piyasa koşulları dikkate alınarak yapılmıştır. Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılında gerçekleşen ve 2024 yılında gerçekleşmesi öngörülen ilişkili taraflar ile yapılan işlemlere ilişkin raporunu kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217053


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IHLGM 1,54 92.209.373 % 10,00  
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Brent Pet. 81,55 81,55 % 0,66  
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