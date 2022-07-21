***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 21.07.2022 tarihli (bugün) toplantısında Şile'de yapılması planlanan "Şeker Şile Evleri" projesinin yapım işi için "Yönetim Yükleniciliği" çerçevesinde Ana Yüklenici olarak Optimal Proje Yönetimi ve İnş.San.Tic.Ltd Şti. firmasının belirlenmesine karar vermiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarızSaygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047198BIST