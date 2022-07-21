***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2022 18:21
***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 21.07.2022 tarihli (bugün) toplantısında Şile'de yapılması planlanan "Şeker Şile Evleri" projesinin yapım işi için "Yönetim Yükleniciliği" çerçevesinde Ana Yüklenici olarak Optimal Proje Yönetimi ve İnş.San.Tic.Ltd Şti. firmasının belirlenmesine karar vermiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047198
BIST
18:052.511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -13,83
|Açılış
|: 2.529
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|Önceki Kapanış
|: 2.525
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2.536
En Düşük
2.505
18:0517,7148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1131
|Açılış
|: 17,9000
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|Önceki Kapanış
|: 17,7550
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17,7531
En Düşük
17,5641
18:0518,0665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1413
|Açılış
|: 18,2300
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|Önceki Kapanış
|: 18,1300
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18,2049
En Düşük
17,9005
18:05975,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 15,20
|Açılış
|: 975,44
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|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
979,38
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUUN
|25,30
|533.255.826
|% 10,00
|
|COSMO
|10,78
|605.819
|% 10,00
|
|SANEL
|11,33
|4.321.808
|% 10,00
|
|HEDEF
|8,26
|36.211.535
|% 9,99
|
|ORCAY
|18,64
|102.830.515
|% 9,97
|
|LIDER
|24,12
|198.558.737
|% -10,00
|
|HUBVC
|8,88
|29.144.420
|% -6,53
|
|ISBTR
|41.000,00
|41.000
|% -5,75
|
|SANFM
|15,70
|16.969.760
|% -5,71
|
|ALKA
|41,00
|49.466.924
|% -5,40
|
|THYAO
|51,60
|4.443.140.965
|% 0,49
|
|SISE
|21,14
|1.615.158.098
|% -0,19
|
|EKGYO
|3,02
|1.196.631.528
|% 0,33
|
|ODAS
|3,69
|1.140.534.313
|% 3,07
|
|EREGL
|27,80
|1.065.308.448
|% -1,56
|
|EKGYO
|3,02
|1.196.631.528
|% 0,33
|
|ODAS
|3,69
|1.140.534.313
|% 3,07
|
|SKBNK
|1,32
|324.921.321
|% 6,45
|
|TSKB
|2,30
|440.978.453
|% 2,22
|
|YKBNK
|4,59
|812.165.460
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7132
|17,7148
|% 0,64
|
|Euro
|18,0346
|18,0665
|% 0,79
|
|Sterlin
|21,1243
|21,2302
|% 0,49
|
|Frank
|18,2012
|18,3108
|% 0,86
|
|Riyal
|4,7015
|4,7250
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|16,38
|
|Altın Gr.
|975
|975
|15,19
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.622
|6.727
|119,00
|
|Yarım
|3.227
|3.291
|62,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.645
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,83
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,71
|0,13
|
|B. Petrol
|104
|104
|-2,45
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RHEAG
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 851, 228 adet işlem
-
17:58PGSUS
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 177.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 889, 108 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 78 kaybederek (% -0.66 ) 2, 682
-
17:57XU100
Endeks 2, 512 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 54 altında . İşlem hacmi 27, 067.00 milyon TL de
-
17:56ALKA
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 40.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 747 adet işlem