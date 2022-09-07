***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin İstanbul Şile de planladığı "Villa Projesi"ne ilişkin olarak ruhsat sürecinin tamamlandığına ilişkin bilgilere hem "MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi), hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olan Yapı Denetim Sisteminde (UYDS)" yer verildiği görülmüş olup tarafımıza henüz bir resmi bir bildirim yapılmamış olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060986BIST