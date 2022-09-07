***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.09.2022 14:07
***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin İstanbul Şile de planladığı "Villa Projesi"ne ilişkin olarak ruhsat sürecinin tamamlandığına ilişkin bilgilere hem "MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi), hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olan Yapı Denetim Sisteminde (UYDS)" yer verildiği görülmüş olup tarafımıza henüz bir resmi bir bildirim yapılmamış olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060986
BIST
14:023.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 9,21
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
14:0218,2397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
14:0218,0725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0212
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
14:02998,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,38
|Açılış
|: 998,57
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler14:02
|ORGE
|12,98
|53.558.149
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|DESA
|23,14
|19.795.356
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.302.484
|% 9,98
|
|CUSAN
|14,15
|25.013.781
|% 9,95
|
|AYEN
|26,56
|163.890.954
|% -9,97
|
|MTRKS
|34,68
|8.663.688
|% -9,97
|
|ISFIN
|8,21
|43.759.075
|% -7,23
|
|PRKME
|13,16
|37.935.724
|% -5,60
|
|SANEL
|10,19
|1.609.113
|% -5,21
|
|YKBNK
|8,12
|5.261.247.809
|% -1,93
|
|AKBNK
|15,34
|4.402.141.519
|% -1,48
|
|EKGYO
|4,89
|3.838.042.870
|% 8,43
|
|THYAO
|74,05
|3.300.093.390
|% 0,54
|
|SISE
|26,38
|2.958.275.761
|% 3,29
|
|EKGYO
|4,89
|3.838.042.870
|% 8,43
|
|YKBNK
|8,12
|5.261.247.809
|% -1,93
|
|AKBNK
|15,34
|4.402.141.519
|% -1,48
|
|ISCTR
|10,54
|2.596.131.982
|% 0,09
|
|VAKBN
|10,78
|2.036.270.878
|% 6,94
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2303
|18,2397
|% 0,03
|
|Euro
|18,0651
|18,0725
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,8077
|20,9120
|% -0,60
|
|Frank
|18,4335
|18,5445
|% -0,04
|
|Riyal
|4,8378
|4,8621
|% 0,06
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|0,74
|
|Altın Gr.
|999
|999
|1,63
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|-3,00
|
|Tam
|6.768
|6.848
|8,00
|
|Yarım
|3.298
|3.345
|6,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.675
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,18
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,11
|
|B. Petrol
|93,55
|93,55
|0,72
|
Seans Raporu
14:02
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14:17PKART
Yüzde 6.28 oranında artışla 22.00 lira fiyatla işlem gören hissede 322, 606 adet işlem
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14:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 32 artarak (% 0.33 ) 3, 715
-
14:16
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AYEN, MTRKS
-
14:16
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse YKBNK, AKBNK, EKGYO
-
14:16XU100
Endeks 3, 401 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 53, 979.00 milyon TL de