***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bugün itibariyle, sermaye artırımı ile halka açılma kapsamında İzahnamede ve 12.08.2022 tarihinde KAP'da yayımlanan "Fon Kullanım Raporu"nda belirtildiği üzere, halka arzdan elde edilen fonun %69,6'sına (TL Bazında) karşılık gelen 8.103.439,28 USD tutarında Banka kredisinin kısmi olarak erken kapamasını gerçekleştirmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063173BIST