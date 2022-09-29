***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2022 18:10
***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin İstanbul Şile'de başlattığı "Villa Projesi"ne ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin III-48.1 Tebliği'nin 22/d maddesi uyarınca projeye ilişkin gerekli tüm izinlerin alınması tamamlanarak, projenin hazır ve onaylanmış, inşaata başlanması için yasal gerekliliği olan tüm belgelerin tam ve doğru olarak mevcut olduğu hususlarına ilişkin olarak bağımsız gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından hazırlanan rapor Ek'de yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066180
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|987
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|6.680
|-52,00
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|Tam
|6.621
|6.718
|-63,00
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|Yarım
|3.221
|3.284
|-31,00
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|Çeyrek
|1.616
|1.642
|-15,00
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|Gümüş.Ons
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|18,72
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|11,15
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