***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, 27.10.2022 (bugün) tarihli toplantısında1.Şirketimiz İstanbul İli Emniyet Evleri Mah. Akarsu Cad. Promesa Sit. D Kapısı Apt. No 3 Kağıthane adresinde bulunan Şeker Kule'de sahip olduğu bölümlerde gayrimenkulün bulunduğu bölge de artan lüks konut ihtiyacı ve bu yönde mevzuatta meydana gelen değişimler de dikkate alınarak söz konusu bölümlerin gelir arttırıcı nitelikte değerlendirilmesi amacıyla, fonksiyon değişikliğine gidilmesine,2. Bu kapsamda Şeker Kule'de sahip olunan bölümlerin "Ticari" nitelikten "Ticari+Konut" şekline dönüştürülmesine,3. Fonksiyon değişikliğine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kağıthane Belediyesi'ne gerekli başvuruların yapılmasına, oy birliği ile karar vermiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074828BIST