Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.10.2022 18:36
***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, 27.10.2022 (bugün) tarihli toplantısında
1.Şirketimiz İstanbul İli Emniyet Evleri Mah. Akarsu Cad. Promesa Sit. D Kapısı Apt. No 3 Kağıthane adresinde bulunan Şeker Kule'de sahip olduğu bölümlerde gayrimenkulün bulunduğu bölge de artan lüks konut ihtiyacı ve bu yönde mevzuatta meydana gelen değişimler de dikkate alınarak söz konusu bölümlerin gelir arttırıcı nitelikte değerlendirilmesi amacıyla, fonksiyon değişikliğine gidilmesine,
2. Bu kapsamda Şeker Kule'de sahip olunan bölümlerin "Ticari" nitelikten "Ticari+Konut" şekline dönüştürülmesine,
3. Fonksiyon değişikliğine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kağıthane Belediyesi'ne gerekli başvuruların yapılmasına, oy birliği ile karar vermiştir. 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074828


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.935
Değişim :  -1,05% |  -41,84
Açılış :  3.978  
Önceki Kapanış :  3.976  
En Yüksek
3.990 En Düşük
3.906
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 14,30 747.347 % 10,00  
ATLAS 1,87 6.985.429 % 10,00  
FONET 13,75 139.158.234 % 10,00  
HEDEF 12,10 90.148.727 % 10,00  
LUKSK 83,15 29.546.943 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5826 18,6014 % -0,03  
Euro 18,5449 18,5918 % -0,95  
Sterlin 21,4521 21,5597 % -0,52  
Frank 18,6914 18,8040 % -0,45  
Riyal 4,9340 4,9588 % 0,04  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.659 1.660 -5,13  
Altın Gr. 993 994 -1,86  
Cumhuriyet 6.639 6.739 -43,00  
Tam 6.659 6.731 -37,00  
Yarım 3.245 3.292 -14,00  
Çeyrek 1.627 1.645 -11,00  
Gümüş.Ons 19,42 19,46 -0,14  
Gümüş Gr. 11,66 11,68 -0,05  
B. Petrol 95,17 95,17 1,38  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru