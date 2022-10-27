***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2022 18:36
***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, 27.10.2022 (bugün) tarihli toplantısında
1.Şirketimiz İstanbul İli Emniyet Evleri Mah. Akarsu Cad. Promesa Sit. D Kapısı Apt. No 3 Kağıthane adresinde bulunan Şeker Kule'de sahip olduğu bölümlerde gayrimenkulün bulunduğu bölge de artan lüks konut ihtiyacı ve bu yönde mevzuatta meydana gelen değişimler de dikkate alınarak söz konusu bölümlerin gelir arttırıcı nitelikte değerlendirilmesi amacıyla, fonksiyon değişikliğine gidilmesine,
2. Bu kapsamda Şeker Kule'de sahip olunan bölümlerin "Ticari" nitelikten "Ticari+Konut" şekline dönüştürülmesine,
3. Fonksiyon değişikliğine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kağıthane Belediyesi'ne gerekli başvuruların yapılmasına, oy birliği ile karar vermiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074828
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -41,84
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
18:0518,6014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0065
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
18:0518,5918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,1786
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5524
18:05991,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,25
|Açılış
|: 991,60
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|14,30
|747.347
|% 10,00
|
|ATLAS
|1,87
|6.985.429
|% 10,00
|
|FONET
|13,75
|139.158.234
|% 10,00
|
|HEDEF
|12,10
|90.148.727
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|29.546.943
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|8.349.597
|% -9,96
|
|DERHL
|6,55
|238.303.653
|% -9,90
|
|KERVN
|0,59
|3.236.364
|% -9,23
|
|DOGUB
|9,35
|38.296.022
|% -9,14
|
|KENT
|189,90
|3.995.082
|% -7,82
|
|THYAO
|99,40
|8.825.170.164
|% 0,61
|
|AKBNK
|15,23
|3.693.792.771
|% -3,49
|
|TUPRS
|372,80
|2.753.438.523
|% 1,33
|
|PETKM
|13,50
|2.695.020.005
|% 0,97
|
|SISE
|33,30
|2.613.667.998
|% -2,06
|
|EKGYO
|4,52
|1.722.571.736
|% -1,09
|
|TSKB
|3,12
|1.052.361.582
|% 0,97
|
|AKBNK
|15,23
|3.693.792.771
|% -3,49
|
|SKBNK
|2,11
|474.276.113
|% 1,44
|
|YKBNK
|9,27
|1.954.597.029
|% -2,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5826
|18,6014
|% -0,03
|
|Euro
|18,5449
|18,5918
|% -0,95
|
|Sterlin
|21,4521
|21,5597
|% -0,52
|
|Frank
|18,6914
|18,8040
|% -0,45
|
|Riyal
|4,9340
|4,9588
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.660
|-5,13
|
|Altın Gr.
|993
|994
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.659
|6.731
|-37,00
|
|Yarım
|3.245
|3.292
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,42
|19,46
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|-0,05
|
|B. Petrol
|95,17
|95,17
|1,38
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YAPRK
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 46.02 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 224 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, VESTL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 07 kaybederek (% -1.34 ) 3, 465
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, ATLAS, DOBUR, FONET, AYES, ORMA, TUCLK, MTRYO, VKING, ADEL