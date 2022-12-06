***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2022 18:20
***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'imiz Yönetim Kurulu 06.12.2022 tarihli toplantısında yatırımcı ilişkileri görevini yürütmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Tebliğ'de belirtilen lisanslara sahip ve Genel Müdüre direkt bağlı olarak çalışan ve aynı zamanda Finans Direktörlüğü görevini de yürüten Filiz Şahin'in "Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi" olarak görevlendirilmesine, karar vermiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084956
BIST
18:055.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,37
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
18:0518,6405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
18:0519,5235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0253
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5134
18:051.061,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,39
|Açılış
|: 1.061,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|122,10
|33.341.847
|% 10,00
|
|HKTM
|83,60
|74.466.887
|% 10,00
|
|AYES
|56,65
|2.689.082
|% 10,00
|
|BALAT
|15,97
|4.698.981
|% 9,99
|
|KSTUR
|348,00
|924.102
|% 9,99
|
|PEKGY
|3,33
|370.674.442
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|413.194.019
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.627.901.026
|% -9,97
|
|UZERB
|133,00
|3.288.203
|% -9,95
|
|UFUK
|70,20
|7.081.077
|% -9,94
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|THYAO
|135,60
|9.349.278.315
|% -2,16
|
|EREGL
|42,58
|7.460.621.747
|% 0,33
|
|SISE
|40,36
|5.366.292.499
|% 4,45
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|EKGYO
|7,24
|4.255.227.323
|% -0,41
|
|ADESE
|1,83
|578.917.327
|% -1,08
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|ISCTR
|10,21
|2.617.526.962
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6321
|18,6346
|% -0,02
|
|Euro
|19,5072
|19,5241
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,6140
|22,7274
|% -0,05
|
|Frank
|19,7047
|19,8234
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|3,83
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|2,37
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.140
|7.198
|30,00
|
|Yarım
|3.458
|3.519
|14,00
|
|Çeyrek
|1.734
|1.759
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,29
|13,30
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,43
|79,43
|-3,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57ATAGY
Yüzde 6.94 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 188, 689 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, GUBRF, PGSUS
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 24 artarak (% 1.04 ) 4, 380
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, KSTUR, DGNMO, BARMA, DAGI, RHEAG, BRKSN, KRDMA, KRDMB, ERCB
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ALFAS, YESIL, PEKGY