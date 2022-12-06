***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'imiz Yönetim Kurulu 06.12.2022 tarihli toplantısında yatırımcı ilişkileri görevini yürütmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Tebliğ'de belirtilen lisanslara sahip ve Genel Müdüre direkt bağlı olarak çalışan ve aynı zamanda Finans Direktörlüğü görevini de yürüten Filiz Şahin'in "Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi" olarak görevlendirilmesine, karar vermiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084956BIST