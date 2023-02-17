***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'imiz Yönetim Kurulu 16.02.2023 tarihli toplantısında Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle depremden etkilenen vatandaşlarımızın çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği'ne (GYODER) 174.000 TL tutarında nakdi yardım yapılmasına karar vermiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarızSaygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114906BIST