***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 03.03.2023 tarih ve 2023/12 sayılı toplantısında Ülkemizde 10 İli kapsayan deprem felaketi nedeniyle SPK'nın 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı uyarınca daha önce yapılan bağışlara ek olarak AFAD'a 300.000-TL tutarında ADEV'e (Araştırma Destek Eğitim Vakfı) deprem bölgesindeki öğrencilere burs sağlanması amacıyla kullanılmak üzere 250.000-TL olmak üzere toplam 550.000-TL nakdi yardımda bulunulmasına, söz konusu yardımlara ilişkin olarak yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmesine karar vermiştir.Şirketimizin en son aldığı karar ile birlikte bugüne kadar "Deprem"e yönelik yaptığı bağışların toplam tutarı 724.000-TL'ye ulaşmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarızSaygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119879BIST