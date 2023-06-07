***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'imizin 12.05.2023 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere, Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla sell and leaseback (Sat – Geri Kirala) uygulamasına konu edilen İstanbul İli Mecidiyeköy – Metrocity 1946 Ada, 132 Parsel 12.Kat 182 Numaralı Bağımsız Bölüm'ün, tapu devri 07.06.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156855BIST