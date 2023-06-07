***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.06.2023 18:22
***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'imizin 12.05.2023 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere, Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla sell and leaseback (Sat – Geri Kirala) uygulamasına konu edilen İstanbul İli Mecidiyeköy – Metrocity 1946 Ada, 132 Parsel 12.Kat 182 Numaralı Bağımsız Bölüm'ün, tapu devri 07.06.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156855
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|602,00
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|Tam
|9.779
|10.046
|611,62
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|Yarım
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|4.872
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