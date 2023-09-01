***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'imiz Mali ve İdari İşler Direktörü olarak görev yapmakta olan aynı zamanda Yatırımcı İlişkileri Birimi yöneticisi, 01.9.2023 itibariyle görevinden ayrılmış olup, bu çerçevede Kurumsal Yönetim Komitesi'ndeki görevi de sona ermiştir.SPK Mevzuatı uyarınca yeni görevlendirme yapılıncaya kadar, Yatırımcı İlişkileri Bölümünün asgari görevleri İç Denetim ve Finansal Kontrol Müdürlüğü'nce yürütülecektir.Kamuoyunun Bilgisine sunarızSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190834BIST