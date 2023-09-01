***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2023 15:15
***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'imiz Mali ve İdari İşler Direktörü olarak görev yapmakta olan aynı zamanda Yatırımcı İlişkileri Birimi yöneticisi, 01.9.2023 itibariyle görevinden ayrılmış olup, bu çerçevede Kurumsal Yönetim Komitesi'ndeki görevi de sona ermiştir.
SPK Mevzuatı uyarınca yeni görevlendirme yapılıncaya kadar, Yatırımcı İlişkileri Bölümünün asgari görevleri İç Denetim ve Finansal Kontrol Müdürlüğü'nce yürütülecektir.
Kamuoyunun Bilgisine sunarız
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190834
BIST
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17:348.042
En Düşük
|Değişim
|: 1,56%
|| 123,68
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.061
17:3426,7195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0296
|Açılış
|: 26,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
17:3428,8820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0848
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0743
En Düşük
28,6292
17:341.662,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,18
|Açılış
|: 1.662,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.677,90
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler17:34
|IZENR
|59,40
|3.677.792.767
|% 10,00
|
|BRSAN
|836,00
|2.080.889.903
|% 10,00
|
|GWIND
|31,90
|848.647.506
|% 10,00
|
|ARSAN
|14,08
|132.209.459
|% 10,00
|
|ORGE
|56,65
|232.506.853
|% 10,00
|
|KTLEV
|45,24
|1.542.157.749
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,75
|478.370.334
|% -9,95
|
|EMNIS
|57,70
|1.192.584
|% -7,16
|
|TDGYO
|10,99
|64.869.428
|% -6,86
|
|FZLGY
|21,10
|427.478.767
|% -6,55
|
|THYAO
|254,60
|10.336.922.467
|% 3,92
|
|KOZAL
|29,26
|9.884.259.979
|% 2,81
|
|ASTOR
|142,30
|7.012.502.208
|% -1,18
|
|ISCTR
|21,20
|6.216.638.607
|% 0,66
|
|TUPRS
|142,30
|5.726.943.111
|% 0,85
|
|EKGYO
|8,77
|3.864.482.935
|% 2,10
|
|KOZAL
|29,26
|9.884.259.979
|% 2,81
|
|ISCTR
|21,20
|6.216.638.607
|% 0,66
|
|YKBNK
|16,00
|2.871.460.278
|% 0,63
|
|IHLAS
|1,12
|165.365.614
|% 2,75
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7123
|26,7195
|% 0,11
|
|Euro
|28,8727
|28,8820
|% -0,29
|
|Sterlin
|33,6201
|33,7887
|% -0,23
|
|Frank
|30,0761
|30,2573
|% -0,01
|
|Riyal
|7,1011
|7,1367
|% 0,16
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-2,16
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.663
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.435
|61,00
|
|Tam
|10.980
|11.091
|-3,00
|
|Yarım
|5.507
|5.567
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.783
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|20,76
|20,79
|-0,18
|
|B. Petrol
|87,97
|87,97
|1,14
|
Seans Raporu
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