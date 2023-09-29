***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2023 18:22
***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'imiz Yönetim Kurulu 29.09.2023 tarihli toplantısında Yatırımcı ilişkileri görevini yürütmek üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Tebliğ'de belirtilen lisanslara sahip ve Genel Müdür'e direkt bağlı olarak çalışan ve aynı zamanda İç Denetim ve Finansal Kontrol Müdürü görevini de yürüten Sn. Merve Üşenti'nin "Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu" olarak atanmasına ve bu kapsamda "Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi" olarak görevlendirilmesine, karar vermiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198312
BIST
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18:058.335
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 116,20
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.379
18:0529,0674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0390
|Açılış
|: 23,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6400
|
29,3008
En Düşük
28,8998
18:0519,8180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1149
|Açılış
|: 19,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9329
|
20,7832
En Düşük
19,7562
18:051.634,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -7,56
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISYAT
|11,66
|68.929.221
|% 10,00
|
|MMCAS
|13,09
|4.580.629
|% 10,00
|
|LINK
|108,90
|92.254.317
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|15.180.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|389.899.246
|% 9,99
|
|EUYO
|16,02
|11.096.345
|% -10,00
|
|ISBTR
|346.163,90
|3.807.803
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|440.650.399
|% -9,99
|
|IHYAY
|1,94
|147.550.910
|% -9,77
|
|TETMT
|2.400,00
|104.101.347
|% -7,79
|
|THYAO
|242,50
|12.939.953.245
|% -0,29
|
|TUPRS
|159,00
|6.547.588.575
|% 1,61
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|KOZAL
|28,78
|5.812.891.503
|% 4,65
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|ZOREN
|5,70
|2.535.826.972
|% 9,83
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|EKGYO
|8,08
|2.600.181.472
|% 0,75
|
|ODAS
|13,25
|2.854.867.205
|% -0,90
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0366
|29,0674
|% 0,13
|
|Euro
|28,8500
|28,9000
|% 0,00
|
|Sterlin
|33,3543
|33,5216
|% 0,10
|
|Frank
|29,8514
|30,0312
|% 0,13
|
|Riyal
|7,2858
|7,3223
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|-8,39
|
|Altın Gr.
|1.637
|1.637
|-5,22
|
|Cumhuriyet
|11.204
|11.373
|-34,00
|
|Tam
|10.908
|11.059
|-29,00
|
|Yarım
|5.471
|5.552
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.727
|2.776
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,52
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,89
|19,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|92,20
|92,20
|-0,90
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59OZRDN
Yüzde 8.02 oranında artışla 38.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 717, 618 adet işlem
-
17:57ATAKP
Yüzde 4.98 oranında artışla 69.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 128, 395 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, THYAO, EREGL
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, ARCLK, YKBNK
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 15 artarak (% 1.21 ) 7, 284