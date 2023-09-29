***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'imiz Yönetim Kurulu 29.09.2023 tarihli toplantısında Yatırımcı ilişkileri görevini yürütmek üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Tebliğ'de belirtilen lisanslara sahip ve Genel Müdür'e direkt bağlı olarak çalışan ve aynı zamanda İç Denetim ve Finansal Kontrol Müdürü görevini de yürüten Sn. Merve Üşenti'nin "Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu" olarak atanmasına ve bu kapsamda "Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi" olarak görevlendirilmesine, karar vermiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198312BIST