***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'imiz Yönetim Kurulu 31 Ocak 2024 tarih ve 2024/5 sayılı toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 35.maddesi uyarınca 2024 yılı için portföyümüzde yer alan tüm gayrimenkullerin değerlemesini yapmak üzere Girişim Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin seçilmesine,2024 yılı hesap dönemi içinde Şirket'imiz portföyüne katılacak ve değerleme gerektiren varlıklarla ilgili değerleme yapmak üzere Girişim Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Arge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245324BIST